Doanh thu du lịch Khánh Hòa tăng hơn 100 lần trong 20 năm

Với lượng khách đạt trên 16 triệu trong năm 2025, doanh thu du lịch của Khánh Hòa gấp hơn 100 lần so với năm 2005.

Chiều 23/1, Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (14/2/2005 - 14/2/2025).

Ông Nguyễn Quang Thắng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa - phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Theo ông Nguyễn Quang Thắng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong bối cảnh du lịch địa phương tăng trưởng mạnh mẽ giai đoạn 2005-2025, hiệp hội tiếp tục giữ vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Doanh thu du lịch năm 2025 gấp hơn 100 lần so với thời điểm thành lập hiệp hội năm 2005. Cụ thể, năm 2005 doanh thu toàn ngành chỉ đạt 640 tỷ đồng, đến nay đã đạt 66.700 tỷ đồng.

Tổng lượng khách du lịch năm 2025 đạt hơn 16 triệu lượt, tăng hơn 16 lần so với năm 2005 (gần 1 triệu lượt). Năm 2005, toàn tỉnh có 301 cơ sở lưu trú; đến nay con số này tăng lên 1.441 cơ sở với hơn 70.500 phòng. Trong đó, có 107 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn từ 3–5 sao, tương đương 28.296 phòng.

Ông Phạm Minh Nhựt - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa - phát biểu định hướng trong thời gian tới.

Theo ông Phạm Minh Nhựt - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian tới, ngành du lịch đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng hình ảnh du lịch Khánh Hòa thông qua việc kết nối tài nguyên và bản sắc riêng; phát triển sản phẩm trọng tâm, phát huy sức mạnh cộng đồng; nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn ASEAN và quốc tế.

Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng chú trọng phát triển các sản phẩm mới, đặc sắc như du lịch nông nghiệp, trải nghiệm đồng quê, tham quan quy trình sản xuất các đặc sản địa phương.

Tại lễ kỷ niệm, UBND tỉnh Khánh Hòa, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của du lịch tỉnh Khánh Hòa trong 20 năm qua.

Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng trao giải báo chí viết về du lịch Khánh Hòa. Báo Tiền Phong đạt giải Ba thể loại báo điện tử với tác phẩm "Dự án tỷ USD thay đổi diện mạo, nâng cao vị thế du lịch Khánh Hòa".