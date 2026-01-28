Ấn Độ: Máy bay chở phó thủ hiến bang Maharashtra rơi, tất cả người trên khoang thiệt mạng

TPO - Một chiếc máy bay tư nhân chở phó thủ hiến bang Maharashtra của Ấn Độ và những người đi cùng đã rơi trong khi hạ cánh khẩn cấp sáng nay (28/1), khiến tất cả 5 người trên khoang gồm quan chức, nhân viên an ninh và phi hành đoàn thiệt mạng, theo thông tin chính thức từ cơ quan hàng không và giới chức bang Ấn Độ.

Vụ tai nạn xảy ra sáng 28/1 khi chiếc Learjet 45 đang hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Baramati ở huyện Pune, bang Maharashtra, Times of India đưa tin. Máy bay xuất phát từ thành phố Mumbai và dự định đến Baramati để Phó Thủ hiến Ajit Pawar dự sự kiện chính trị liên quan bầu cử địa phương.

Theo báo cáo ban đầu của Cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA), thiết bị gặp sự cố khi máy bay tiếp cận đường băng vào khoảng 8:45 sáng (giờ địa phương) và bị mất kiểm soát, dẫn tới tai nạn khiến máy bay vỡ tan, bốc cháy và không ai sống sót.

Phó Thủ hiến Ajit Pawar. Ảnh: Times of India.

DGCA xác nhận có 5 người trên máy bay lúc xảy ra vụ việc, gồm ông Ajit Pawar - Phó Thủ hiến bang Maharashtra, và thành viên cấp cao đảng Quốc đại dân tộc NCP; hai nhân viên an ninh, trong đó có sĩ quan bảo vệ cá nhân và hai thành viên phi hành đoàn (cơ trưởng và cơ phó).

Tất cả không còn sống sau cú va chạm, khiến vụ tai nạn sáng 28/1 trở thành một trong những sự cố hàng không nghiêm trọng nhất của Ấn Độ gần đây.

Ngay sau khi nhận được tin, giới lãnh đạo tại New Delhi và bang Maharashtra đã liên lạc với người đứng đầu chính quyền bang để cập nhật tình hình và hướng dẫn phản ứng khẩn cấp. Các lực lượng cứu hộ, cảnh sát và đội điều tra DGCA đã được huy động tới hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân tai nạn.

Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy phần thân máy bay vỡ nát, khói lửa bốc cao và đồ đạc bị vung vãi khắp khu vực tiếp đất. Việc điều tra sơ bộ đang tập trung vào các yếu tố kỹ thuật và điều kiện tiếp cận đường băng vào thời điểm xảy ra sự cố.

Máy bay của Phó Thủ hiến bang Maharashtra Ajit Pawar bốc cháy sau khi rơi lúc hạ cánh, tại Baramati ở quận Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ ngày 28/1/2026. Ông Pawar và 4 người khác trên máy bay đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ảnh: PTI.

Mất mát lớn đối với bang Maharashtra

Ông Ajit Pawar là một trong những nhân vật chính trị có uy tín lâu năm tại Maharashtra, từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền bang và có vai trò lãnh đạo sâu rộng trong các chiến dịch chính trị, Reuters đưa tin. Sự ra đi đột ngột của ông và những người cùng đi trên chuyến bay gây bàng hoàng trong giới chính trị và cộng đồng dân chúng.

Ông Pawar từng giữ chức Phó Thủ hiến thứ 8 của bang Maharashtra cùng với Eknath Shinde dưới thời Devendra Fadnavis, từ tháng 12/2024 cho đến khi qua đời vào tháng 1/2026. Ông là người giữ chức Phó Thủ hiến Maharashtra lâu nhất, với thời gian đảm nhiệm không liên tục. Ông giữ cương vị này trong 6 nhiệm kỳ dưới nhiều chính quyền khác nhau.

Ông cũng từng là lãnh đạo phe đối lập tại Hội đồng Lập pháp bang Maharashtra từ năm 2022 đến 2023, và từng đại diện cho khu vực bầu cử Baramati tại Hạ viện (Lok Sabha) vào năm 1991.

Các lãnh đạo đối lập và đồng minh trong bang Maharashtra đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông Pawar và chính quyền bang, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch để xác định chính xác nguyên nhân vụ tai nạn.

Đảng Quốc đại Dân tộc (NCP) là một đảng chính trị quan trọng tại Ấn Độ, được thành lập vào năm 1999 sau khi tách khỏi Đảng Quốc đại Ấn Độ (INC). Đảng này thường có ảnh hưởng mạnh mẽ ở bang Maharashtra và trung thành với tư tưởng dân chủ, thế tục, và chính trị trung tả.

Phó Thủ hiến Ajit Pawar. Ảnh: PTI.

Liên tiếp sự cố máy bay

Ngày 21/1/2026, một máy bay thuộc Không lực Ấn Độ buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại khu vực Prayagraj, bang Uttar Pradesh sau khi gặp vấn đề không rõ, được camera ghi lại. Không có thông tin chi tiết về thương vong trong báo cáo ban đầu.

Ngày 10/1/2026, một chuyến bay của IndiaOne Air chở 9 người từ Bhubaneswar đến Rourkela gặp trục trặc động cơ giữa không trung, buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Một số hành khách bị thương nặng, một người qua đời sau đó vì biến chứng. Các phi công và những người bị thương khác được điều trị và xuất viện.

Ngày 12/6/2025 xảy ra thảm kịch hàng không nghiêm trọng nhất tại Ấn Độ trong hơn một thập kỷ. Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner mang số hiệu AI171 rơi chỉ vài chục giây sau khi cất cánh từ Ahmedabad đi London, Anh, đâm vào ký túc xá Trường Đại học Y B.J. ngay gần sân bay. Hầu hết hơn 240 người trên khoang thiệt mạng, cùng nhiều người trên mặt đất. Chỉ một hành khách sống sót trong vụ tai nạn này.

Ngày 15/6/2025, trong mùa hành hương Kedarnath, một chiếc trực thăng chở người đi lễ ở bang Uttarakhand đã rơi, khiến 7 người thiệt mạng, bao gồm cả phi công và hành khách. Nguyên nhân ban đầu được cho là do điều kiện thời tiết xấu tại vùng núi cao.

Theo dữ liệu từ Chính phủ Ấn Độ, trong năm 2025 có ít nhất 8 sự cố hàng khôngđược ghi nhận, bao gồm chuyến bay thương mại, máy bay huấn luyện và trực thăng, khiến 274 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, theo Outlook India.

Máy bay của Phó thủ hiến bang Maharashtra Ajit Pawar bốc cháy sau khi rơi lúc hạ cánh, tại Baramati ở quận Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ ngày 28/1/2026. Ông Pawar và 4 người khác trên máy bay đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ảnh: PTI.

Vụ Air India AI171 (2025) được xem là thảm kịch máy bay đáng chú ý nhất trong vài năm gần đây, với quy mô thương vong lớn và gây chấn động toàn quốc.

Cuối năm 2025 đến đầu 2026, mặc dù không có vụ rơi thương mại lớn như AI171, nhưng một số tình huống khẩn cấp, từ máy bay quân sự đến chuyến bay nhỏ, đã thu hút sự chú ý và dẫn tới điều tra an toàn.