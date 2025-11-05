Người sống sót duy nhất vụ rơi máy bay Air India: 'Mỗi ngày đều là nỗi đau'

TPO - Một phép màu giữa thảm kịch, nhưng cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày ám ảnh. Đó là câu chuyện của Vishwas Kumar Ramesh - người duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay Air India, khiến 260 người thiệt mạng.

Chiếc Boeing 787 Dreamliner mang số hiệu AI-171, hành trình từ Ahmedabad đến London, Anh gặp nạn chỉ vài giây sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel, sáng 12/6.

Máy bay lao thẳng vào khu ký túc xá của Trường Y BJ, tạo ra quả cầu lửa khổng lồ, khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, ngoại trừ một người là Vishwas Kumar Ramesh (40 tuổi), công dân Anh gốc Ấn.

Ramesh ngồi ở ghế 11A, gần cửa thoát hiểm, may mắn sống sót. Em trai anh là Ajay, ngồi cách đó vài hàng ghế đã không qua khỏi.

“Tôi là người duy nhất sống sót. Tôi vẫn không tin được, đó là một phép màu. Tôi đã mất đi người em trai là chỗ dựa tinh thần của mình. Mấy năm qua, em luôn bên cạnh, giúp đỡ tôi”, Ramesh chia sẻ với BBC với giọng nghẹn ngào.

Người sống sót duy nhất trong thảm kịch rơi máy bay Air India cho biết “mỗi ngày đều là nỗi đau”.

Theo báo cáo sơ bộ của Cục Điều tra tai nạn hàng không Ấn Độ (AAIB), nguồn nhiên liệu cung cấp cho cả hai động cơ bị cắt chỉ vài giây sau khi cất cánh, khiến máy bay mất toàn bộ công suất.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó là một quả cầu lửa bùng lên khi máy bay lao xuống khu ký túc xá. Trong video do người dân ghi lại, Ramesh xuất hiện loạng choạng bước ra khỏi đống đổ nát, toàn thân phủ đầy bụi và tro, khói đen cuồn cuộn phía sau.

Tại bệnh viện dân sự Ahmedabad - nơi Ramesh được theo dõi 24/24h, Thủ tướng Narendra Modi đã trực tiếp đến thăm anh. “Tôi nói với ông ấy rằng tôi không biết vì sao mình còn sống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh”, anh Ramesh nhớ lại.

Ngày 17/6, Ramesh được xuất viện. Cùng ngày, thi thể em trai được trao cho gia đình sau khi xác nhận ADN.

Trở về Leicester, Anh, Ramesh rơi vào khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. “Giờ tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi không nói chuyện với vợ hay con. Tôi cứ ngồi trong phòng, im lặng”.

Anh kể rằng cả gia đình đều chịu cú sốc lớn: Mẹ tôi suốt 4 tháng nay chỉ ngồi ngoài cửa, không nói, không khóc. Còn tôi thì thức trắng đêm, suy nghĩ mãi về ngày hôm đó. Mỗi ngày trôi qua đều là một nỗi đau.

Các bác sĩ xác nhận Ramesh mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), kèm theo tổn thương thể chất. “Tôi đi lại rất khó khăn, phải nhờ vợ dìu”, anh nói. Người họ hàng của Ramesh cho biết anh thường tỉnh giấc giữa đêm, hoảng loạn và đã phải gặp bác sĩ tâm lý.

Air India - thuộc Tập đoàn Tata - đã đề nghị khoản bồi thường tạm thời 21.500 bảng Anh (hơn 740 triệu đồng). Ramesh đã chấp nhận, nhưng các cố vấn pháp lý cho rằng mức bồi thường này “quá thấp” so với mất mát mà anh phải chịu đựng.

Từ “người may mắn nhất còn sống”, Vishwas Kumar Ramesh giờ đây phải vật lộn mỗi ngày với những ký ức đau đớn. Sống sót là một phép màu, nhưng cũng là một nỗi giày vò không dứt.