Thế giới

Ecuador tố đặc vụ chống nhập cư Mỹ cố gắng xông vào lãnh sự quán

Bình Giang

TPO - Ecuador vừa lên án việc lực lượng đặc nhiệm chống nhập cư Mỹ (ICE) cố gắng xâm nhập lãnh sự quán của quốc gia Nam Mỹ này tại thành phố Minneapolis.

anh-man-hinh-2026-01-28-luc-105202.png
Hành động cứng rắn của ICE gây căng thẳng ở nhiều thành phố của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ của Tổng thống Daniel Noboa - một trong những đồng minh thân cận nhất của Washington tại Mỹ Latin - đã gửi công hàm phản đối tới Đại sứ quán Mỹ ở Quito liên quan đến vụ việc, Bộ Ngoại giao Ecuador cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 27/1.

Theo công hàm, một đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) đã tìm cách xông vào lãnh sự quán nhưng bị các nhân viên ngăn lại, để bảo vệ các công dân Ecuador đang ở trong cơ quan ngoại giao này.

TP. Minneapolis thuộc bang Minnesota đang trở thành tâm điểm căng thẳng trong chiến dịch truy quét chống nhập cư trên toàn quốc, theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.

Làn sóng giận dữ bùng lên sau khi người của ICE bắn chết hai công dân Mỹ khi họ tham gia biểu tình trong tháng này.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nhân viên lãnh sự quán chạy ra cửa để chặn đặc vụ ICE, nói rằng: “Đây là Lãnh sự quán Ecuador. Các anh không được phép vào”.

Có thể nghe thấy một sĩ quan ICE đáp lại bằng lời đe dọa sẽ bắt cả nhân viên này nếu người đó chạm vào ông ta, dù sau đó đã rời đi.

“Các cán bộ lãnh sự đã ngay lập tức ngăn chặn viên chức ICE không cho vào tòa nhà lãnh sự, qua đó bảo đảm an toàn cho những công dân Ecuador có mặt tại thời điểm đó và kích hoạt quy trình khẩn cấp do Bộ Ngoại giao và Di cư ban hành”, Bộ Ngoại giao Ecuador viết trên mạng xã hội X.

Luật pháp quốc tế nhìn chung cấm các cơ quan thực thi pháp luật xâm nhập lãnh sự quán hoặc đại sứ quán nước ngoài nếu không được phép, ngoại trừ trong một số trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng như hỏa hoạn.

Bộ Ngoại giao Ecuador yêu cầu “không tái diễn những hành vi như vậy tại bất kỳ cơ quan lãnh sự nào của Ecuador trên lãnh thổ Mỹ”.

Trước đó trong ngày, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ “giảm leo thang một chút”, sau hai vụ nổ súng gây chết người.

Tuần trước, bức ảnh cho thấy một cậu bé người Ecuador 5 tuổi hoảng sợ khi bị đặc vụ chống nhập cư Mỹ túm chiếc ba lô Spiderman của em để dẫn đi đã lan truyền mạnh trên mạng, làm bùng lên các cuộc biểu tình.

Bình Giang
AP
#Ecuador #ICE #Chống nhập cư #Tổng thống Trump #Donald Trump #Biểu tình chống nhập cư

