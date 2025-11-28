Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố dừng nhận người nhập cư từ ‘thế giới thứ ba’

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ “tạm dừng vĩnh viễn” việc tiếp nhận người nhập cư từ tất cả “các nước thế giới thứ ba”, sau vụ thành viên của Lực lượng Vệ binh quốc gia tử vong trong vụ tấn công gần Nhà Trắng.

ap25332039374095.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tuyên bố được Tổng thống Trump đưa ra sau khi chính quyền đã triển khai hàng loạt biện pháp siết chặt nhập cư.

Nghi phạm gây ra vụ tấn công gần Nhà Trắng ngày 24/11 được xác định là một công dân Afghanistan đến Mỹ từ năm 2021, theo chương trình tái định cư.

Vụ tấn công khiến cô Sarah Beckstrom, 20 tuổi, thành viên Vệ binh quốc gia, tử vong. Đồng đội của cô, Andrew Wolfe, 24 tuổi, đang “giành giật sự sống”.

Ông Trump không nêu tên bất kỳ quốc gia nào và cũng không giải thích “các nước thế giới thứ ba” hay “tạm dừng vĩnh viễn” nghĩa là gì. Ông cho biết kế hoạch sẽ bao gồm cả những trường hợp được phê duyệt dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

“Tôi sẽ tạm dừng vĩnh viễn việc nhập cư từ tất cả các nước thế giới thứ ba để cho hệ thống Mỹ phục hồi hoàn toàn, chấm dứt hàng triệu trường hợp nhập cư bất hợp pháp thời ông Biden, bao gồm những hồ sơ được ký bằng bút tự động của ông Biden, và trục xuất bất kỳ ai không đóng góp giá trị ròng cho Mỹ”, ông Trump viết trong bài trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ nói sẽ chấm dứt cung cấp tất cả phúc lợi và trợ cấp liên bang dành cho “những người không phải công dân”, đồng thời tuyên bố sẽ “tước quốc tịch những người nhập cư gây phương hại đến trật tự trong nước” và trục xuất tất cả người nước ngoài bị coi là gánh nặng xã hội, gây rủi ro an ninh hoặc “không phù hợp với văn minh phương Tây”.

Nhà Trắng, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ chưa phản hồi đề nghị làm rõ tuyên bố này.

Trước đó, các quan chức Bộ An ninh Nội địa cho biết Tổng thống Trump đã chỉ đạo rà soát diện rộng các hồ sơ tị nạn được phê duyệt thời cựu Tổng thống Biden và thẻ xanh cấp cho công dân của 19 quốc gia.

Trong vụ tấn công gần Nhà Trắng, Reuters dẫn hồ sơ Chính phủ Mỹ cho biết nghi phạm Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, đã được cấp quy chế tị nạn trong năm nay, dưới thời chính quyền Tổng thống Trump.

Dù Lakanwal cư trú hợp pháp tại Mỹ, vụ việc khiến ông Trump càng có quan điểm tiêu cực về nhập cư. Siết chặt nhập cư cả hợp pháp và bất hợp pháp trở thành nhiệm vụ ưu tiên trong nhiệm kỳ của ông.

Bình Giang
AP
