Lính Vệ binh quốc gia bị phục kích ngay gần Nhà Trắng

TPO - Hai lính thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia vừa bị bắn gần Nhà Trắng, trong vụ án mà các quan chức gọi là phục kích có chủ đích. Nghi phạm bị bắt sau khi trúng đạn.

Tổng thống Donald Trump đang ở Florida vào thời điểm xảy ra vụ việc. Nhà Trắng bị phong tỏa khi lực lượng thực thi pháp luật từ nhiều cơ quan liên bang và thành phố lập tức đến hiện trường.

Hai binh sĩ là thành viên nhóm tuần tra, bị bắn vào đầu giờ chiều ngày 26/11 (giờ Mỹ), ở vị trí cách Nhà Trắng vài dãy nhà. Tại cuộc họp báo, Phó Cảnh sát trưởng Jeff Carroll của Sở Cảnh sát Đô thị cho biết nghi phạm bất ngờ xuất hiện và “phục kích” họ.

Hiện trường vụ tấn công gần Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Sau cuộc đấu súng, các thành viên vệ binh khác khống chế được nghi phạm. Hai binh sĩ bị thương đến mức nguy kịch, đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.

“Đây là một cuộc tấn công có chủ đích”, Thị trưởng Washington Muriel Bowser nói tại buổi họp báo.

Thống đốc West Virginia Patrick Morrisey ban đầu đăng trên mạng xã hội X, rằng cả hai nạn nhân - đều là thành viên Vệ binh quốc gia của bang - đã tử vong. Nhưng sau đó ông đăng thông báo thứ hai để sửa lại thông tin.

Chưa rõ động cơ của vụ nổ súng, nhưng các quan chức tin rằng nghi phạm hành động một mình. Danh tính nghi phạm và hai nạn nhân chưa được công bố.

Ông Trump đang ở khu nghỉ dưỡng của ông tại Palm Beach trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, còn Phó Tổng thống JD Vance đang ở Kentucky.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump gọi nghi phạm là “con thú” sẽ phải “trả giá rất đắt”, đồng thời khen ngợi Vệ binh quốc gia.

Cảnh tượng hỗn loạn

Vụ nổ súng diễn ra gần quảng trường Farragut, một điểm ăn trưa phổ biến của nhân viên văn phòng, chỉ cách Nhà Trắng vài dãy phố. Công viên, nơi các cột đèn được trang trí hoa và nơ nhân dịp lễ cuối năm, bao quanh bởi các nhà hàng đồ ăn nhanh, quán cà phê và hai ga tàu điện ngầm.

Nhân chứng mô tả cảnh tượng hỗn loạn khi tiếng súng vang lên và người đi bộ hoảng loạn bỏ chạy.

Mike Ryan, 55 tuổi, kể rằng ông đang trên đường đi mua đồ ăn trưa thì nghe thấy âm thanh giống tiếng súng. Ông chạy nửa dãy nhà rồi lại nghe thêm một loạt tiếng súng nữa.

Khi quay lại hiện trường, ông thấy hai thành viên Vệ binh quốc gia nằm trên mặt đất bên kia đường, và có người đang cố gắng hồi sức cho họ. Cùng lúc đó, các thành viên vệ binh khác đang khống chế một người trên mặt đất.

Lực lượng Vệ binh quốc gia hiện diện ở Washington từ tháng 8, sau khi Tổng thống Trump điều động lực lượng này trong chiến dịch gây tranh cãi nhằm trấn áp nhập cư và tội phạm ở các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Tính đến ngày 26/11, khoảng 2.200 lính Vệ binh quốc gia đang làm nhiệm vụ tại Washington.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố tội phạm tại thủ đô đã biến mất nhờ lực lượng này, nhưng các quan chức địa phương và đảng Dân chủ chỉ trích mạnh mẽ.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết ông Trump đã yêu cầu triển khai thêm 500 lính Vệ binh tới Washington sau vụ nổ súng.