Hé lộ lai lịch thủ phạm phục kích lính Vệ binh quốc gia Mỹ

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một trong hai thành viên Lực lượng Vệ binh quốc gia bị đối tượng người Afghanistan bắn gần Nhà Trắng đã tử vong, đồng thời gọi hung thủ từng làm việc với CIA là "quái vật hung dữ".

Trong lời chúc mừng Lễ Tạ ơn gửi tới quân đội Mỹ, Tổng thống Trump nói rằng ông vừa biết tin Sarah Beckstrom, 20 tuổi, đã tử vong, còn Trung sĩ Andrew Wolfe, 24 tuổi, đang "chiến đấu giành giật sự sống".

Ông Trump gọi đây là "vụ tấn công khủng bố" và chỉ trích chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden vì cho phép những người Afghanistan từng làm việc với lực lượng Mỹ trong chiến tranh Afghanistan đến Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng hung thủ bất ổn tinh thần sau chiến tranh và sau khi rời khỏi Afghanistan.

"Hắn ta đã trở nên điên loạn. Ý tôi là, hắn ta đã phát điên. Chuyện này xảy ra quá thường xuyên với những người này”, ông nói.

Chân dung Rahmanullah Lakanwal. (Ảnh: India Today)

Nghi phạm trong vụ nổ súng là Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, từng làm việc trong một đơn vị đặc biệt của Quân đội Afghanistan mà CIA hậu thuẫn, sau đó rời khỏi Afghanistan, AP dẫn các nguồn tin cho biết.

Cảnh sát cho biết Lakanwal đã thực hiện cuộc tấn công "kiểu phục kích", sử dụng khẩu súng lục Smith & Wesson cỡ nòng 357. Nghi phạm hiện đối mặt với cáo buộc tấn công cố ý giết người và tàng trữ vũ khí.

Chính quyền Mỹ chưa cho biết động cơ của vụ tấn công xảy ra chỉ cách Nhà Trắng vài dãy nhà.

Sự hiện diện của quân đội trên khắp thủ đô và các thành phố khác của nước Mỹ đã gây căng thẳng trong những tháng qua.

Vụ tấn công xảy ra vào đêm trước Lễ Tạ ơn, trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc tranh cãi tại tòa án và dư luận về việc chính quyền điều động quân đội để xử lý vấn đề mà họ coi là tội phạm ngoài tầm kiểm soát.

Hiện trường vụ tấn công gần Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Đơn vị Zero

Một người dân sống ở tỉnh Khost, miền đông Afghanistan, tự nhận là anh họ của Lakanwal, cho biết Lakanwal xuất thân từ tỉnh này và có giai đoạn cùng anh trai làm việc trong một đơn vị đặc biệt của Quân đội Afghanistan, tên là Đơn vị Zero, ở tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan.

Một cựu quan chức của đơn vị này cho biết, Lakanwal là đội trưởng và anh trai là trung đội trưởng.

Người anh họ kể rằng Lakanwal bắt đầu từ vị trí bảo vệ cho đơn vị vào năm 2012, sau đó được thăng chức lên làm đội trưởng và chuyên gia GPS.

Kandahar là trung tâm của Taliban ở Afghanistan. Nơi đây đã chứng kiến ​​những cuộc giao tranh ác liệt giữa Taliban và lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu năm 2001. CIA sử dụng người Afghanistan để biên dịch, làm công việc hành chính và chiến đấu ở tiền tuyến.

Đơn vị Zero là đơn vị bán quân sự do người Afghanistan điều hành nhưng được CIA hậu thuẫn và cũng tham gia chiến đấu ở tiền tuyến.

Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết trong một tuyên bố, rằng mối quan hệ giữa Lakanwal với Chính phủ Mỹ "đã chấm dứt ngay sau cuộc di tản hỗn loạn" của lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan.

Lakanwal nhập cảnh vào Mỹ năm 2021, theo Chiến dịch Chào mừng đồng minh - chương trình của chính quyền cựu Tổng thống Biden để cho phép tiếp nhận hàng chục nghìn người Afghanistan sau khi Mỹ rút khỏi đất nước này.

Lakanwal nộp đơn xin tị nạn từ thời chính quyền ông Biden, nhưng đơn xin tị nạn của anh ta được chính quyền Tổng thống Trump chấp nhận.

Lakanwal cùng vợ và 5 con sống ở Bellingham, Washington.