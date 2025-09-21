Tổng thống Mỹ Trump đe dọa Afghanistan vì căn cứ chiến lược nằm gần Trung Quốc

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Afghanistan về hậu quả sẽ xảy ra nếu nước này không trả lại quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram cho Mỹ.

Lính Afghanistan đứng gác tại chốt kiểm tra bên ngoài căn cứ Bagram vào ngày nhóm lính Mỹ cuối cùng rút về nước năm 2021. (Ảnh: Reuters)

"Nếu Afghanistan không trả lại căn cứ không quân Bagram cho những người đã xây dựng nó, tức là Mỹ, NHỮNG ĐIỀU TỆ HẠI SẼ XẢY RA", ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social ngày 20/9.

Ngày 18/9, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát căn cứ mà lực lượng Mỹ đã sử dụng sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001.

Người đứng đầu nước Mỹ cho biết ông đang trao đổi với Afghanistan về vấn đề này.

Việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan năm 2021 dẫn đến việc lực lượng Taliban kiểm soát căn cứ này.

Các quan chức Afghanistan phản đối việc khôi phục sự hiện diện của Mỹ.

"Afghanistan và Mỹ cần hợp tác với nhau ... mà không cần Mỹ duy trì bất kỳ hiện diện quân sự nào ở bất kỳ nơi nào tại Afghanistan", ông Zakir Jalal, một quan chức Bộ Ngoại giao Afghanistan, viết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 18/9.

Trước đây ông Trump ám chỉ, nếu việc rút quân diễn ra dưới thời chính quyền của ông, ông sẽ giữ quyền kiểm soát Bagram vì tầm quan trọng chiến lược của căn cứ này gần biên giới giữa Afghanistan và Trung Quốc. Đầu tháng này, nhà lãnh đạo đương nhiệm tuyên bố chính quyền cựu Tổng thống Biden "thật sai lầm" khi rút quân đội Mỹ khỏi căn cứ đó năm 2021.

Ngày 18/9, ông Trump nói rằng Bagram nằm gần nơi Trung Quốc sản xuất tên lửa hạt nhân chỉ khoảng 1 giờ lái xe.

Căn cứ Bagram là cứ điểm trung tâm của sức mạnh quân sự Mỹ tại Afghanistan trong gần 2 thập kỷ. Đường băng dài 2 dặm là nơi triển khai các chiến dịch khắp đất nước, bao gồm máy bay vận tải, máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công.

Các Tổng thống George W. Bush, Barack Obama và Donald Trump đều đã đến thăm Bagram trong thời gian tại nhiệm, hứa hẹn chiến thắng và một tương lai tốt đẹp hơn cho Afghanistan. Căn cứ này cũng là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công của Taliban trong những năm qua, bao gồm đánh bom tự sát và tấn công bằng tên lửa.

Khi quân đội Mỹ rời Bagram năm 2021, họ đã huy động gần 900 chuyến máy bay C-17 để di dời thiết bị và phá hủy gần 16.000 thiết bị còn lại, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết vào thời điểm đó.