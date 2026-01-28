Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Đệ nhất phu nhân Mỹ lên tiếng giữa bất ổn vì đặc vụ chống nhập cư bắn chết người

Bình Giang

TPO - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vừa có một động thái chính trị hiếm hoi khi kêu gọi “đoàn kết”. Bà lên tiếng giữa làn sóng phẫn nộ của dư luận sau khi các đặc vụ chống nhập cư liên bang bắn chết hai công dân Mỹ tại Minneapolis.

anh-man-hinh-2026-01-28-luc-110002.png
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn để quảng bá cho bộ phim tài liệu mang tên bà dự kiến ra mắt trong tuần này, cựu người mẫu sinh ra tại Slovenia dường như vẫn quy trách nhiệm cho người biểu tình khi kêu gọi họ “biểu tình trong hòa bình”.

Tổng thống Donald Trump đã có những động thái xoa dịu làn sóng phản đối ngày càng gia tăng liên quan đến cái chết của y tá Alex Pretti cuối tuần qua, và trước đó là vụ một phụ nữ bị đặc vụ ICE bắn chết khi vẫn ngồi trong xe ô tô.

“Chúng ta cần đoàn kết. Tôi kêu gọi sự đoàn kết”, bà Melania nói trong chương trình Fox and Friends ngày 27/1, khi được hỏi về thông điệp của bà liên quan đến các vụ nổ súng và biểu tình tại Minneapolis.

Đệ nhất phu nhân 55 tuổi cho biết thêm rằng ông Trump vừa có “cuộc điện đàm rất tốt” với Thống đốc bang Minnesota của đảng Dân chủ và Thị trưởng Minneapolis, và “họ đang phối hợp để bảo đảm tình hình yên bình và không xảy ra bạo loạn”.

“Tôi phản đối bạo lực, vì vậy nếu chúng ta biểu tình thì hãy biểu tình trong hòa bình, và chúng ta cần đoàn kết trong những thời điểm này”, bà nói.

Bà Melania Trump tổ chức buổi chiếu bộ phim mới do Amazon phát hành tại Nhà Trắng hôm 24/1, chỉ vài giờ sau khi nam y tá Pretti, 37 tuổi, tử vong vì nhiều phát đạn.

Bộ phim sẽ ra mắt tại Trung tâm Kennedy ở Washington, nơi gần đây được đổi tên thành Trung tâm Trump–Kennedy, vào ngày 29/1.

Bình Giang
Reuters
#Melania Trump #Chống nhập cư #ICE #Tổng thống Trump #Donald Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục