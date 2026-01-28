Đệ nhất phu nhân Mỹ lên tiếng giữa bất ổn vì đặc vụ chống nhập cư bắn chết người

TPO - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vừa có một động thái chính trị hiếm hoi khi kêu gọi “đoàn kết”. Bà lên tiếng giữa làn sóng phẫn nộ của dư luận sau khi các đặc vụ chống nhập cư liên bang bắn chết hai công dân Mỹ tại Minneapolis.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn để quảng bá cho bộ phim tài liệu mang tên bà dự kiến ra mắt trong tuần này, cựu người mẫu sinh ra tại Slovenia dường như vẫn quy trách nhiệm cho người biểu tình khi kêu gọi họ “biểu tình trong hòa bình”.

Tổng thống Donald Trump đã có những động thái xoa dịu làn sóng phản đối ngày càng gia tăng liên quan đến cái chết của y tá Alex Pretti cuối tuần qua, và trước đó là vụ một phụ nữ bị đặc vụ ICE bắn chết khi vẫn ngồi trong xe ô tô.

“Chúng ta cần đoàn kết. Tôi kêu gọi sự đoàn kết”, bà Melania nói trong chương trình Fox and Friends ngày 27/1, khi được hỏi về thông điệp của bà liên quan đến các vụ nổ súng và biểu tình tại Minneapolis.

Đệ nhất phu nhân 55 tuổi cho biết thêm rằng ông Trump vừa có “cuộc điện đàm rất tốt” với Thống đốc bang Minnesota của đảng Dân chủ và Thị trưởng Minneapolis, và “họ đang phối hợp để bảo đảm tình hình yên bình và không xảy ra bạo loạn”.

“Tôi phản đối bạo lực, vì vậy nếu chúng ta biểu tình thì hãy biểu tình trong hòa bình, và chúng ta cần đoàn kết trong những thời điểm này”, bà nói.

Bà Melania Trump tổ chức buổi chiếu bộ phim mới do Amazon phát hành tại Nhà Trắng hôm 24/1, chỉ vài giờ sau khi nam y tá Pretti, 37 tuổi, tử vong vì nhiều phát đạn.

Bộ phim sẽ ra mắt tại Trung tâm Kennedy ở Washington, nơi gần đây được đổi tên thành Trung tâm Trump–Kennedy, vào ngày 29/1.