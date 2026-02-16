Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nga tuyên bố sẵn sàng ngừng không kích vào ngày bầu cử ở Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết, Mátxcơva sẵn sàng đảm bảo sẽ không có các cuộc không kích vào ngày bầu cử ở Ukraine, nếu Kiev quyết định tổ chức bầu cử.

1465577.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. (Ảnh: Tass)

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ám chỉ rằng Mátxcơva sẵn sàng xem xét việc ngừng các cuộc không kích sâu vào lãnh thổ Ukraine trong ngày bầu cử. Ông cũng lưu ý, 5 - 10 triệu người Ukraine đang sinh sống tại Nga nên có quyền bỏ phiếu.

"Những tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn còn hiệu lực. Nhưng, như tôi đã lưu ý trước đó, hiện vẫn chưa có cuộc thảo luận nào về việc tổ chức bỏ phiếu ở Ukraine", ông Galuzin nói.

Thứ trưởng Galuzin nhắc lại cáo buộc về việc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga khi nước này tổ chức bầu cử.

“Vào tháng 3/2024, cuộc bầu cử tổng thống đã được tổ chức ở Nga, và các điểm bỏ phiếu đã được mở ở rất gần khu vực chiến sự. Kiev đã cố gắng ngăn cản quá trình bầu cử ở các khu vực tiền tuyến. Tuy nhiên, họ đã không đạt được mục tiêu của mình", ông Galuzin cáo buộc.

Thứ trưởng Galuzin nhấn mạnh, Nga sẽ không làm theo Kiev, và sẽ tạo điều kiện để người dân Ukraine thực hiện đầy đủ quyền bầu cử, qua đó tự quyết định tương lai của mình. “Tất nhiên là nếu Ukraine quyết định tổ chức bầu cử”, ông Galuzin nói thêm.

Trước đó hôm 11/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ thông tin cho rằng ông sẽ công bố kế hoạch bầu cử vào ngày 24/2.

Tổng thống nhấn mạnh vấn đề an ninh phải được đặt lên hàng đầu, đồng thời khẳng định chỉ tổ chức bầu cử khi các điều kiện đảm bảo cần thiết được đáp ứng.

Minh Hạnh
Tass
#Nga #Ukraine #bầu cử #bầu tổng thống #xung đột Nga - Ukraine #Mỹ

