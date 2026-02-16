Cựu Tổng thống Obama nói người ngoài hành tinh 'có thật'

TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói trong một cuộc phỏng vấn rằng người ngoài hành tinh là “có thật”.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama

Tuy nhiên, cựu tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông chưa từng nhìn thấy họ.

Ngày 14/2, khi được podcaster Brian Tyler Cohen hỏi về sự tồn tại của sự sống ngoài Trái đất, cựu tổng thống trả lời: “Họ có thật”.

“Nhưng tôi chưa từng thấy họ. Họ không bị giữ ở Khu vực 51. Không có cơ sở ngầm nào cả, trừ khi có một âm mưu lớn nào đó và họ đã giấu chuyện này với tổng thống Mỹ”, ông Obama nói.

Khu vực 51 là tên gọi chung của một cơ sở tối mật của Không quân Mỹ ở bang Nevada. Chi tiết về hoạt động của cơ sở này không được công khai, nhưng Không quân Mỹ tuyên bố đó là một khu vực huấn luyện mở. Khu vực 51 được cho là nơi phát triển và thử nghiệm máy bay và các hệ thống vũ khí.

Bí mật xung quanh Khu vực 51 khiến nó thường xuyên trở thành chủ đề của các thuyết âm mưu, bao gồm về vật thể bay không xác định (UFO).

Trong cuộc phỏng vấn, podcaster Cohen không tiếp tục hỏi về chủ đề người ngoài hành tinh, mà chuyển sang những vấn đề khác như chiến dịch truy quét người nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump ở Minnesota và chỉ trích việc đăng video xúc phạm cựu Tổng thống Obama và phu nhân trên tài khoản của ông Trump.

Phát biểu của ông Obama về người ngoài hành tinh được đưa ra trong bối cảnh mức độ quan tâm tới UFO ngày càng lớn. Lầu Năm Góc đã thành lập Văn phòng giải quyết hiện tượng dị thường toàn diện (AARO) để điều tra các vụ nhìn thấy UFO, và Quốc hội Mỹ đã thông qua luật yêu cầu chính phủ công bố thêm thông tin về những sự việc như vậy.

Hiện chưa có bằng chứng cụ thể nào có thể xác nhận sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn tiếp tục tìm kiếm khắp không gian rộng lớn với hy vọng tìm thấy manh mối. Mới đây, các nhà khoa học đạt được bước tiến nhờ dự án huy động cộng đồng tìm kiếm trí tuệ ngoài hành tinh.

Dự án có tên SETI@Home thu hút sự tham gia của hàng triệu tình nguyện viên trên toàn thế giới, nhằm xác định các tín hiệu radio bất thường trong dữ liệu thu được từ đài quan sát Arecibo ở Puerto Rico.

Kính viễn vọng radio khổng lồ này đã bị sập vào năm 2020 do sự cố cáp, và dự án đã kết thúc đột ngột, nhưng các nhà khoa học đã xác định được hơn 12 tỷ tín hiệu đáng chú ý trong 21 năm dữ liệu. Sau 21 năm phân tích kết quả, nhóm nghiên cứu thu hẹp còn 100 tín hiệu tiềm năng, và nay đang tiếp tục theo dõi bằng kính viễn vọng vô tuyến FAST của Trung Quốc.