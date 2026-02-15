Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine: Một cựu bộ trưởng vướng bê bối tham nhũng bị bắt khi đang vượt biên

Minh Hạnh

TPO - Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) ngày 15/2 thông báo đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko khi ông đang cố gắng vượt biên. Trước đó, ông Halushchenko đã từ chức vì vướng vào bê bối tham nhũng.

ae6a72262f7328e229bd8fa308cf1c26.jpg
Cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko. (Ảnh: Reuters)

“Hôm nay, các đặc vụ đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Năng lượng có liên quan đến vụ án Midas khi ông đang tìm cách vượt biên”, NABU cho biết trong một tuyên bố, đề cập đến bê bối tham nhũng nghiêm trọng trong lĩnh vực năng lượng từng làm rung chuyển Ukraine vào năm 2025.

NABU không nêu tên ông Galushchenko trong tuyên bố. Nhưng ông Galushchenko từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng của nước này vào năm 2025 và đã từ chức vào tháng 11 vì vụ án Midas.

Theo nguồn tin của Pravda, ông Halushchenko đã bị đưa xuống khỏi một chuyến tàu.

“Các thủ tục điều tra đang được tiến hành theo quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau”, NABU cho biết thêm.

Ngày 10/11, NABU tuyên bố đã phát hiện một vụ tham nhũng quy mô lớn liên quan đến lĩnh vực năng lượng và công bố bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa những người liên quan. Nguồn tin của Pravda cho biết, NABU đã tiến hành khám xét các địa điểm liên quan đến doanh nhân Tymur Mindich - một đối tác thân thiết của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, và ông Herman Halushchenko. Tuy nhiên, ông Mindich đã rời khỏi Ukraine vài giờ trước khi cuộc khám xét diễn ra.

Vụ án Midas khi bị phanh phui đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận, vào thời điểm Ukraine mất điện trên diện rộng do các cuộc tấn công của Nga.

Minh Hạnh
Pravda
#Ukraine #tham nhũng #cựu Bộ trưởng Năng lượng #vượt biên

