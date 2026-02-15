Chủ tịch Trung Quốc có bài phát biểu quan trọng trước thềm năm mới

TPO - Tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể nhân dân và kiều bào.

Mô tả năm Ất Tỵ vừa qua là một năm đặc biệt, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc đã đối mặt trực diện với khó khăn và đạt được những tiến bộ mới trong bối cảnh phức tạp và bất ổn trong và ngoài nước, nâng cao sức mạnh kinh tế, năng lực khoa học công nghệ, năng lực quốc phòng và sức mạnh tổng hợp của quốc gia lên tầm cao mới. Nền kinh tế Trung Quốc đã vượt qua áp lực và duy trì tăng trưởng, thể hiện khả năng phục hồi và sức sống mạnh mẽ.

Phát biểu tại buổi lễ có hơn 2.000 người tham dự, Chủ tịch Tập ghi nhận những tiến bộ vững chắc của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, bao gồm quản trị, các hoạt động văn hóa, bảo tồn sinh thái và quốc phòng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu hôm 14/2 tại Đại lễ đường Nhân dân. (Ảnh: Hoàn cầu Thời báo)

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh một số cột mốc quan trọng, như việc vạch ra Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), kỷ niệm 80 năm thắng lợi trong Chiến tranh chống phát xít, kỷ niệm ngày thành lập Khu tự trị Tây Tạng và Khu tự trị Tân Cương, tổ chức Đại hội Thể thao Quốc gia lần thứ 15 tại Quảng Đông, Hồng Kông và Ma Cao.

Trung Quốc đã đưa ra Sáng kiến ​​Quản trị Toàn cầu, tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Hội nghị Lãnh đạo Toàn cầu về Phụ nữ. Ông Tập Cận Bình cho biết, những nỗ lực này đã mang lại sự chắc chắn và năng lượng tích cực cần thiết cho một thế giới đầy biến động và bất ổn.

Cuộc chiến chống tham nhũng cũng mang lại kết quả đáng kể khi Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên định thực hiện khả năng tự quản toàn diện và nghiêm túc.

Ông cho rằng, có được những thành tựu to lớn này là nhờ nỗ lực chung của toàn đảng và nhân dân các dân tộc trên cả nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức tại Đại lễ đường Nhân dân. (Ảnh: Hoàn cầu Thời báo)

(Ảnh: Hoàn cầu Thời báo)

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và khởi động Kế hoạch 5 năm lần thứ 15. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi thúc đẩy phát triển bền vững, duy trì sự hài hòa và ổn định xã hội, kiên định thực hiện đầy đủ và nghiêm túc công tác tự quản của Đảng, để phấn đấu cho một khởi đầu tốt đẹp trong 5 năm tới.

Trung Quốc và nhiều nước châu Á chuẩn bị bước vào năm âm lịch Bính Ngọ. “Trong văn hóa Trung Quốc, con ngựa tượng trưng cho sức sống và khả năng phục hồi, cho sự tiến bộ ổn định và thịnh vượng lâu dài”, ông Tập Cận Bình nói.

Bước vào năm mới Bính Ngọ, Chủ tịch Tập Cận Bình khuyến khích người dân Trung Quốc giữ vững tinh thần và tiến lên phía trước trên con đường hiện đại hóa.