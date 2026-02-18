Ukraine tập kích trận địa Iskander của Nga

TPO - Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Ukraine tuyên bố đã phá hủy một kho chứa hệ thống tên lửa Iskander tại Crimea và đánh trúng trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Nga ở Zaporizhzhia, trong bối cảnh Moscow vừa tiến hành đợt tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào Ukraine.

Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO) thuộc Quân đội Ukraine cho biết đã thực hiện thành công các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FP-2 nhằm vào các mục tiêu quân sự nằm sâu trong những khu vực do Nga kiểm soát.

Theo tuyên bố được SSO đưa ra ngày 17/2, tại làng Pasichne ở bán đảo Crimea - khu vực do Nga kiểm soát, lực lượng này đã tập kích một kho chứa hệ thống tên lửa Iskander. Nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận sau cuộc tấn công, cho thấy mục tiêu có thể đã bị phá hủy nghiêm trọng.

Ngoài ra, tại làng Vysoke thuộc tỉnh Zaporizhzhia, SSO đã tấn công trung tâm điều khiển máy bay không người lái từ xa của đơn vị Rubicon. Một số UAV được xác nhận đã đánh trúng mục tiêu.

SSO cho biết, trong giai đoạn từ ngày 9 đến 14/2, các đơn vị đặc nhiệm Ukraine đã tiến hành hơn 10 cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở quân sự của Nga. Các mục tiêu bao gồm khu tập trung binh sĩ, kho đạn dược, bãi đỗ phương tiện quân sự và nhiều cơ sở hậu cần khác.

Trước đó, Không quân Ukraine cho biết, trong đêm ngày 16, rạng sáng 17/2, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 425 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 396 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 29 tên lửa các loại (4 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 20 tên lửa hành trình Kh-101, 4 tên lửa hành trình Iskander-K và 1 tên lửa dẫn đường phóng từ máy bay Kh-59/69).

Trong khi máy bay không người lái được phóng từ Bryansk, Kursk, Orel, Shatalovo, Millerovo và Primorsko-Akhtarsk thì tên lửa được phóng từ Kursk, Donetsk, biển Caspi và Crimea. Tính đến sáng ngày 17/2, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 392 mục tiêu, trong đó bao gồm 367 UAV và 25 tên lửa.

Không quân Ukraine đã ghi nhận 4 tên lửa và 18 máy bay không người lái nhắm trúng vào 13 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.