Tổng thống Ukraine cảnh báo về cuộc tấn công lớn của Nga trước thềm đàm phán hòa bình

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo cho biết, Nga có thể sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu năng lượng, và những cuộc tấn công như vậy khiến việc đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột trở nên khó khăn hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

"Các báo cáo tình báo cho thấy, Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công quy mô lớn hơn nữa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, vì vậy cần phải đảm bảo tất cả các hệ thống phòng không được chuẩn bị sẵn sàng", ông Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu đêm 16/2.

Ông Zelensky cho biết, các cuộc tấn công của Nga "liên tục gia tăng" và sử dụng kết hợp nhiều loại vũ khí, bao gồm máy bay không người lái và tên lửa, đòi hỏi "sự phòng thủ và hỗ trợ đặc biệt từ những đối tác của chúng ta".

Các phái đoàn Ukraine, Nga và Mỹ đang tập trung tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ để tham gia vòng đàm phán thứ ba do Mỹ làm trung gian vào ngày 17/2. Đây là lần đầu tiên các bên thảo luận về vấn đề gai góc nhất của cuộc chiến - tương lai những vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga kiểm soát hoặc đã sáp nhập.

Trưởng phái đoàn Ukraine - Rustem Umerov - cho biết trên Telegram, rằng nhóm của ông đã có mặt tại Geneva và mong chờ "những công việc mang tính xây dựng và những cuộc họp thực chất về các vấn đề an ninh và nhân đạo".

Các hãng tin Nga dẫn lời một số nguồn tin cho biết, phái đoàn Nga do ông Vladimir Medinsky - Trợ lý của Tổng thống Nga - dẫn đầu đã lên đường đến Geneva.

"Lần này, mục tiêu là thảo luận về nhiều vấn đề hơn, bao gồm cả những vấn đề chính. Các vấn đề chính liên quan đến lãnh thổ và những yêu cầu mà chúng tôi đã đưa ra", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Ông cho biết, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Igor Kostyukov cũng sẽ tham gia các cuộc đàm phán. Đặc phái viên của Tổng thống Putin - Kirill Dmitriev - sẽ tham gia một nhóm làm việc riêng về các vấn đề kinh tế.

Hai vòng đàm phán trước đó do Mỹ hậu thuẫn tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất đã dẫn đến việc trao đổi tù nhân, nhưng không có bước đột phá nào hướng tới một giải pháp hòa bình.