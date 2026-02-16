Phi hành đoàn viết thư pháp, ăn há cảo, gửi lời chúc mừng năm mới từ vũ trụ

TPO - Dù đang ở độ cao 400 km so với Trái Đất và không thể về nhà đón Tết Nguyên đán, nhưng các phi hành gia Trung Quốc vẫn tìm ra cách riêng để làm cho ngày lễ truyền thống trở nên ấm áp và ngọt ngào.

(Nguồn: CCTV+)

Ngày 16/2, tức 29 Tết Âm lịch, phi hành đoàn Thần Châu-21 trên trạm vũ trụ Thiên Cung đã gửi lời chúc mừng năm mới về Trái Đất, theo đoạn video do Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc phát hành.

"Tôi chúc mọi người những điều tốt đẹp và bình an", chỉ huy Zhang Lu nói. Đây là lần thứ hai ông đón Tết Nguyên đán trong không gian. Trước đó, ông Zhang cũng đã tham gia sứ mệnh Thần Châu-15, được phóng vào tháng 11/2022, và đã ở trên quỹ đạo trong suốt sáu tháng.

Đối với phi hành gia Wu Fei, đây là Tết Nguyên đán đầu tiên của anh trên quỹ đạo, một trải nghiệm mà anh mô tả là mới mẻ và đáng tự hào. "Năm Ngựa gợi nhớ đến sức mạnh của một con ngựa phi nước đại. Chúng ta hãy tiếp tục phấn đấu cho ước mơ của mình và làm việc vì hạnh phúc”, phi hành gia trẻ tuổi nói. “Tôi chúc các bạn một hành trình an toàn và suôn sẻ, một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”.

Đây cũng là lần đầu tiên phi hành gia Zhang Hongzhang đón Tết Nguyên đán trong không gian. Là một nhà khoa học chuyển sang làm nhà du hành vũ trụ, ông cầu chúc cho sự phát triển của các nỗ lực khoa học và công nghệ của Trung Quốc, nói rằng: "Mong mọi nỗ lực đều được đền đáp”.

Ba thành viên phi hành đoàn Thần Châu-21. (Ảnh: Hoàn cầu Thời báo)

Mặc dù ở xa nhà, nhưng các phi hành gia vẫn cảm nhận được sự ấm áp của Tết Nguyên đán không khác gì trên Trái đất.

Ba thành viên phi hành đoàn Thần Châu-21 đã trang trí trạm vũ trụ bằng đèn lồng đỏ và đồ thủ công truyền thống của Trung Quốc. Họ cũng thưởng thức những món ăn quen thuộc như bánh bao, và một số món ăn tượng trưng cho sự thịnh vượng, hòa bình, may mắn.

Phi hành đoàn Thần Châu-21 được phóng lên vũ trụ vào ngày 31/10/2025, và đến nay đã ở trên không gian hơn 100 ngày.

Theo Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc, tất cả các nhiệm vụ bao gồm thí nghiệm khoa học, bảo trì thiết bị và theo dõi sức khỏe đều đang tiến triển thuận lợi.