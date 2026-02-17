Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triều Tiên xây 50.000 căn hộ mới trước Đại hội Đảng

Bình Giang

TPO - Ngày 17/2, Triều Tiên thông báo đã hoàn thành dự án nhà ở mang tính dấu ấn, với 50.000 căn hộ mới tại Bình Nhưỡng trước thềm Đại hội Đảng vào cuối tháng này.

screen-shot-2026-02-17-at-11003-pm.png
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và con gái dự lễ khánh thành hàng chục ngàn căn hộ mới ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Yonhap)

"Việc xây dựng 50.000 căn hộ tại Bình Nhưỡng được thực hiện mạnh mẽ như nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của đại hội lần thứ 8 lịch sử của đảng Lao động Triều Tiên, trở thành một thành công mang tính bước ngoặt trong kỷ nguyên mới của sự phục hưng toàn diện quốc gia", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

Đây là một dự án trọng điểm mà Chủ tịch Kim Jong-un công bố tại Đại hội Đảng năm 2021, nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà ở và nâng cao mức sống.

Với dự án này, tổng cộng 40.000 căn hộ đã được xây dựng tại các quận Songsin, Songhwa, và Hwasong từ năm 2023 - 2025, và 10.000 căn hộ còn lại vừa được hoàn thành gần đây.

screen-shot-2026-02-17-at-11020-pm.png
Bức ảnh đăng ngày 17/2 cho thấy toàn cảnh khu Hwasong ở Bình Nhưỡng, nơi Triều Tiên đã hoàn thành việc xây dựng các khu nhà ở mới. (Ảnh: Yonhap)

Theo bản tin của KCNA, ông Kim Jong-un cùng con gái Ju-ae tham dự lễ khánh thành dự án sáng nay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim cho biết Triều Tiên sẽ triển khai “một dự án xây dựng quy mô lớn hơn nữa", tạo nên một cột mốc mới của Đại hội Đảng lần thứ 9 và người dân sẽ "chứng kiến ​​thêm 5 năm hào hứng nữa" với những công trình “hoàn hảo".

Đại hội Đảng Lao động dự kiến sẽ khai mạc vào cuối tháng 2 này. Tại đó, Triều Tiên dự kiến ​​sẽ đề ra các ưu tiên chính sách quan trọng về kinh tế, quốc phòng và ngoại giao. Dự án xây dựng ở Bình Nhưỡng được coi là một thành tựu lớn của đảng nhằm tập hợp công chúng.

Bình Giang
Yonhap
