Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Đàm phán hạt nhân trước giờ G: Tổng thống Mỹ vào cuộc, Iran yêu cầu thỏa thuận công bằng

Minh Hạnh

TPO - Ngoại trưởng Iran đã gặp gỡ người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc trước thềm cuộc đàm phán ngày 17/2 giữa Washington và Tehran, trong bối cảnh có rất ít dấu hiệu thỏa hiệp từ cả hai phía và mối đe dọa hành động quân sự của Mỹ đang hiện hữu.

Mỹ, quốc gia từng cùng Israel tiến hành một loạt các cuộc không kích vào Iran hồi tháng 6/2025, đã ra lệnh điều thêm một nhóm tàu ​​sân bay thứ hai đến Trung Đông, bên cạnh các tàu chiến và máy bay khác.

Cùng lúc đó, Iran ngày 16/2 bắt đầu một cuộc tập trận quân sự tại Eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quốc tế quan trọng và tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ từ các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh. Cuộc tập trận được tiến hành nhằm kiểm tra khả năng của các đơn vị hải quân trong việc bảo vệ tuyến đường thủy này.

Mỹ và Iran đã nối lại các cuộc đàm phán vào đầu tháng, với hy vọng giải quyết tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, Washington đã tìm cách mở rộng phạm vi đàm phán sang các vấn đề phi hạt nhân, như kho tên lửa của Iran. Tehran cho biết sẽ chỉ sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, còn năng lực tên lửa của nước này là không thể đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/2 cho biết, ông sẽ tham gia gián tiếp vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, dự kiến bắt đầu vào ngày 17/2 tại Geneva. Ông bày tỏ niềm tin, rằng Iran cũng muốn đạt được một thỏa thuận.

"Tôi sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán đó, một cách gián tiếp. Và chúng sẽ rất quan trọng", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One. “Tôi không nghĩ rằng họ muốn gánh chịu hậu quả của việc không đạt được thỏa thuận”.

Phát biểu trong chuyến thăm Hungary cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận, việc đạt được thỏa thuận với Tehran sẽ rất khó khăn.

"Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để đạt được một thỏa thuận ngoại giao giải quyết những vấn đề mà chúng ta lo ngại. Chúng tôi sẽ rất cởi mở và hoan nghênh điều đó. Nhưng tôi cũng không muốn phóng đại. Nó sẽ rất khó khăn. Việc đạt được các thỏa thuận thực sự với Iran rất khó khăn”.

kvb63hgni5jhtpkslyyqina2fe.jpg
3lrwryslgbpaffztctwszax7vu.jpg
Ngoại trưởng Iran gặp Tổng giám đốc IAEA. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết, ông đến Geneva để "đạt được một thỏa thuận công bằng và bình đẳng". “Chúng tôi sẽ không khuất phục trước lời đe dọa”, ông Araqchi tuyên bố trên mạng xã hội X.

Trong cuộc gặp với Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, ông Araqchi đã thảo luận về cơ hội hợp tác, cũng như bày tỏ quan điểm của Tehran liên quan đến cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Trong suốt nhiều tháng qua, IAEA đã kêu gọi Iran công khai tình trạng kho dự trữ 440 kg uranium làm giàu cao của nước này sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, đồng thời cho phép nối lại hoàn toàn các cuộc thanh tra đến các cơ sở hạt nhân, bao gồm cả ba địa điểm quan trọng bị đánh bom vào tháng 6 năm ngoái: Natanz, Fordow và Isfahan.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 15/2 cho biết, ông đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước, rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran đều phải bao gồm việc tháo dỡ cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, chứ không chỉ đơn thuần là dừng quá trình làm giàu uranium.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Iran #đàm phán hạt nhân #Israel #Tổng thống Mỹ Donald Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục