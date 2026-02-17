Nga - Ukraine leo thang hỏa lực trước giờ đàm phán hòa bình

TPO - Lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng điện lực của Ukraine ngay trước vòng đàm phán hòa bình tại Geneva.

(Ảnh: Tass)

Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ trích các cuộc tấn công trong đêm của Nga vào 12 khu vực của Ukraine, vài giờ trước khi cuộc đàm phán ba bên do Mỹ hậu thuẫn giữa Kiev và Mátxcơva dự kiến ​​bắt đầu tại Geneva.

"Đây là một cuộc tấn công hỗn hợp, được tính toán để gây thiệt hại tối đa cho ngành năng lượng của chúng ta", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X, nhấn mạnh rằng ngoại giao cần được hỗ trợ bởi "công lý và sức mạnh".

Lực lượng không quân Ukraine cho biết, Nga đã phóng gần 400 máy bay không người lái và 29 tên lửa nhằm vào nước này. Hầu hết các vũ khí đã bị bắn hạ, nhưng 13 mục tiêu ở Ukraine đã bị bắn trúng.

Công ty năng lượng DTEK cho biết, cơ sở hạ tầng cung cấp điện cho thành phố cảng Odesa bên bờ Biển Đen đã bị hư hại "cực kỳ nghiêm trọng". “Việc sửa chữa và khôi phục các thiết bị sẽ mất một thời gian dài”, DTEK tuyên bố.

Theo Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Artem Nekrasov, các hộ gia đình ở 5 khu vực đã bị mất điện do các cuộc tấn công. Ngoài ra, nguồn cung cấp nhiệt ở Odesa và Sumy cũng đã bị gián đoạn.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở công nghiệp quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine được sử dụng cho mục đích quân sự.

Cũng trong đêm ngày 16, rạng sáng 17/2, nhiều khu vực của Nga đã bị nhắm mục tiêu bằng máy bay không người lái. Tại nhà máy lọc dầu Ilsky ở Krasnodar Krai, một đám cháy lớn đã bùng phát sau các cuộc tấn công. Đây là một trong những nhà máy lớn nhất ở miền nam nước Nga.

Các phái đoàn Ukraine, Nga và Mỹ đang tập trung tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ để tham gia vòng đàm phán thứ ba do Mỹ làm trung gian vào ngày 17/2. Đây là lần đầu tiên các bên thảo luận về vấn đề gai góc nhất của cuộc chiến - tương lai những vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga kiểm soát hoặc đã sáp nhập.

Trưởng phái đoàn Ukraine - Rustem Umerov - cho biết trên Telegram, rằng nhóm của ông đã có mặt tại Geneva và mong chờ "những công việc mang tính xây dựng và những cuộc họp thực chất về các vấn đề an ninh và nhân đạo".

Các hãng tin Nga dẫn lời một số nguồn tin cho biết, phái đoàn Nga do ông Vladimir Medinsky - Trợ lý của Tổng thống Nga - dẫn đầu đã đến Geneva.

"Lần này, mục tiêu là thảo luận về nhiều vấn đề hơn, bao gồm cả những vấn đề chính. Các vấn đề chính liên quan đến lãnh thổ và những yêu cầu mà chúng tôi đã đưa ra", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Ông cho biết, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Igor Kostyukov cũng sẽ tham gia các cuộc đàm phán. Đặc phái viên của Tổng thống Putin - Kirill Dmitriev - sẽ tham gia một nhóm làm việc riêng về các vấn đề kinh tế.

Hai vòng đàm phán trước đó do Mỹ hậu thuẫn tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất đã dẫn đến việc trao đổi tù nhân, nhưng không có bước đột phá nào hướng tới một giải pháp hòa bình.