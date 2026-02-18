A80 trên biển giờ mới kể

TP - Tháng 9/2025, lần đầu tiên trong lễ diễu binh cấp quốc gia, đội hình tàu chiến và máy bay Hải quân xuất hiện đồng bộ trên biển - lặng lẽ, kỷ luật, chính xác đến từng mét cự ly, từng hải lý hành trình. Cuộc diễu binh hùng tráng trên sóng nước Cam Ranh ấy không chỉ là sự phô diễn khí tài, mà là lời thề giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của những người lính can trường.

“Thành đồng” trên mặt sóng

Buổi sáng ngày diễn ra đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, khi tiếng bước chân rầm rập của các khối tiến qua Quảng trường Ba Đình, thì giữa trùng khơi, những khối thép khổng lồ của Hải quân nhân dân Việt Nam cũng bắt đầu chuyển động. Đây cũng là cuộc diễu binh trên biển lần đầu tiên trong 80 năm qua của Hải quân nhân dân Việt Nam và các lực lượng Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư, Dân quân biển (nhiệm vụ A80).

Các biên đội tàu và máy bay tham gia diễu binh

Trên boong “soái hạm chỉ huy” mang tên Thánh tổ Hải quân (Tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo), Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân, cùng các tướng lĩnh, sĩ quan Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển bắt đầu duyệt đội hình tàu trên vùng biển Cam Ranh chiến lược. Trong tiếng sóng biển ầm ào, những tia nắng sớm mai càng tô điểm thêm vẻ uy nghiêm cho bộ quân phục đại lễ của những người lính.

“Khoảnh khắc khắc sâu vào tâm trí tôi là giữa mênh mông đại dương, các thủy thủ tàu ngầm hướng về Quốc kỳ và đồng thanh hát vang bài Tiến quân ca. Tiếng hát hòa cùng tiếng sóng, tạo nên một bản hùng ca của những người lính chọn lòng biển làm quê hương”. Trung tá Nguyễn Văn Thuân - Chính trị viên Tàu ngầm 183 - TPHCM

Tàu chỉ huy đã lần lượt “điểm quân”, từ biên đội thủy phi cơ DHC-6, trực thăng săn ngầm Ka-28 và các biên đội tàu cứu hộ đa năng, tàu bổ trợ của Hải quân; biên đội tàu Hải đội Dân quân thường trực; biên đội tàu tuần tra SPA-4207 của Bộ đội Biên phòng; tàu tuần tra đa năng lớp DN-2000 của Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam; cho tới các tàu pháo TT-400T, tàu tên lửa 12418, 1241RE, tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 và tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân.

Ngay sau khi tàu chỉ huy duyệt đội hình diễu binh, các biên đội bắt đầu triển khai đội hình trên biển, lần lượt theo hình chữ A, chữ V và quả trám một cách hùng tráng, đẹp mắt. Đây cũng là những đội hình đắc dụng trong tấn công và phòng ngự trên mặt biển, dưới ngầm và trên không.

Nhớ lại thời khắc này, Trung tá Trần Văn Tam - Chính trị viên Tàu 015 (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân), cho biết anh sẽ mãi nhớ hình ảnh các tàu trong đội hình thành lập 2 hàng dọc với Quốc kỳ tung bay trong gió. Cán bộ, chiến sĩ trên boong tàu đều mặc quân phục đại lễ thống nhất, khuôn mặt hiên ngang, tự hào.

Các biên đội tàu triển khai đội hình chữ A

Chính xác tuyệt đối, phối hợp nhịp nhàng

Là người gánh vác trọng trách điều phối “nhịp tim” của đội hình, Trung tá Đỗ Xuân Tiệp - Thuyền trưởng Tàu chỉ huy 015, kể: Cuộc diễu binh trên biển lần này là một nhiệm vụ đột xuất của Lữ đoàn 162, không nằm trong kế hoạch quân sự từ đầu năm, vì thế áp lực chuẩn bị rất lớn.

Suốt 3 tháng ròng rã, toàn tàu đã bước vào nhịp độ huấn luyện khẩn trương, chia làm 3 giai đoạn chặt chẽ, từ huấn luyện cơ bản tại đơn vị, đến luyện tập tại bến và cuối cùng là hợp luyện hiệp đồng cùng các lực lượng khác trên biển.

“Nhiệm vụ kết thúc khi các biên đội hạ cánh an toàn, hoàn thành sứ mệnh bay chào mừng. Với tôi, đó không chỉ là một chuyến bay, mà còn là lời thề giữ vững bầu trời và vùng biển đảo thiêng liêng của cha ông để lại”. Thiếu tá Nguyễn Tài Nam - Biên đội trưởng Biên đội 1, Phi đội 1, Lữ đoàn 954

Nếu tàu mặt nước là biểu tượng của sự kiêu hãnh, thì sự xuất hiện của các tàu ngầm Kilo 636 lại mang đến một cảm giác uy nghiêm và đầy bất ngờ. Vốn dĩ là lực lượng thực hiện các nhiệm vụ bí mật dưới lòng đại dương, việc các tàu ngầm “lộ diện công khai” trong dịp này mang một ý nghĩa đặc biệt.

Trung tá Nguyễn Văn Thuân - Chính trị viên Tàu ngầm 183-TPHCM (Lữ đoàn Tàu ngầm 189), cho biết, toàn tàu đã chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 trong nhiều tháng với quyết tâm cao nhất. Từ việc lựa chọn những quân nhân có sức khỏe tốt, chiều cao phù hợp để đứng trên mặt boong, đến việc bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật đạt trạng thái 100% hoàn hảo.

Ít ai biết rằng, đối với tàu ngầm, hành trình nổi trên mặt nước trong một đội hình diễu binh hẹp khó khăn hơn nhiều so với khi lặn sâu. Trung tá Thuân giải thích, khi hành trình nổi, khả năng cơ động và chuyển hướng của tàu ngầm phức tạp hơn rất nhiều.

Nếu phối hợp không nhịp nhàng, vận hành không đúng quy trình thì rủi ro va chạm với các tàu khác trong đội hình rất lớn. Thêm vào đó, đặc thù thiết kế tàu ngầm không có lan can trên mặt boong, nên việc các thủy thủ đứng duyệt binh giữa sóng gió đòi hỏi bản lĩnh và sự tập trung cao độ.

“Việc xuất hiện công khai của lực lượng tàu ngầm là lời khẳng định mạnh mẽ về sự lớn mạnh của Hải quân nhân dân Việt Nam. Nó gửi đi thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền bằng những khí tài hiện đại nhất và những con người quả cảm nhất”, Trung tá Thuân nhấn mạnh.

Lời thề giữ biển, trời

“Bản hùng ca A80 trên biển” sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi những sải cánh của Không quân Hải quân. Ở độ cao hàng trăm mét, các phi công của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 đã dệt nên một chiều không gian đầy kiêu hãnh cho cuộc diễu binh.

Với gần 2.000 giờ bay tích lũy, Thiếu tá Nguyễn Quang Chiến - Phó Phi đội trưởng Phi đội 2 (Lữ đoàn 954) là phi công lái chính thủy phi cơ DHC-6 trong nhiệm vụ A80. Anh cho biết, tham gia nhiệm vụ đặc biệt này có 5 tổ bay chính thức và 5 tổ bay dự bị trên các dòng trực thăng săn ngầm Ka-28, thủy phi cơ DHC-6 và trực thăng EC-225.

Khác với những chuyến bay huấn luyện tập trung vào kỹ năng cá nhân, hay những chuyến bay nhiệm vụ chú trọng mục tiêu tác chiến, thì A80 là một cuộc hiệp đồng khổng lồ. Khó khăn lớn nhất, theo Thiếu tá Chiến, mỗi loại máy bay trong biên đội đều có đặc tính kỹ thuật, tốc độ, trần bay và khả năng cơ động riêng biệt. Việc phải giữ cho tất cả cùng “hòa nhịp” với đội hình tàu đang cơ động bên dưới là một thử thách nghẹt thở.

Trong cabin chiếc trực thăng săn ngầm Ka-28 vào thời điểm ấy, Thiếu tá Nguyễn Tài Nam - Biên đội trưởng Biên đội 1, Phi đội 1 (Lữ đoàn 954) cũng giữ vai trò là phi công lái chính. Với anh, việc được lựa chọn cho nhiệm vụ A80 là dấu ấn thiêng liêng nhất trong cuộc đời binh nghiệp.

Cảm xúc đặc biệt nhất của Thiếu tá Nam là khi nhìn xuống phía dưới thấy đội hình tàu chiến đều tăm tắp, lừng lững vượt sóng gió như một mũi tên vươn ra đại dương. Anh chia sẻ: “Vào thời khắc đó, tôi không còn là một cá nhân riêng lẻ, mà là một phần trong đội hình hiệp đồng Không quân - Hải quân thống nhất. Nhìn những con tàu vững vàng vượt sóng, tôi thấy được ý chí của người lính biển và thêm tin tưởng vào sức mạnh bảo vệ chủ quyền của quân, binh chủng”.