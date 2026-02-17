Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Không gian Tết Việt giữa vùng bất ổn Bentiu

Nguyễn Minh
TPO - Giữa nhịp công việc khẩn trương và điều kiện khắc nghiệt, những chiến sĩ Quân y Việt Nam đã tự tay dựng nên một không gian Tết Việt ấm áp, gói ghém hương vị quê hương, lan tỏa bản sắc dân tộc và tinh thần lạc quan của người lính ở nơi xa Tổ quốc.

Trong khi ở quê nhà, không khí những ngày đón Tết Nguyên đán rộn ràng sắc xuân, ánh pháo hoa và niềm vui sum vầy, thì tại Bentiu (Cộng hòa Nam Sudan), nơi Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) của Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tình hình an ninh khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn.

a-3.jpg﻿﻿
a-2.jpg
﻿a-1.jpg﻿﻿
﻿a-4.jpg
Từ cành cây khô và những vật liệu tái chế, người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã tạo nên sắc hoa đào quê hương trên vùng đất châu Phi nắng gió khắc nghiệt.

Không chỉ ở các địa bàn lân cận, ngay tại Bentiu, căng thẳng cục bộ và đang gia tăng, đòi hỏi lực lượng gìn giữ hòa bình luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ. Những ca trực phản ứng nhanh, những cuộc họp khẩn, các phương án bảo đảm an toàn được kích hoạt kịp thời, nhịp độ công việc dày hơn trong bối cảnh nhiệm vụ chuyên môn y tế vẫn phải duy trì liên tục, không gián đoạn.

Giữa điều kiện đặc biệt và khắc nghiệt ấy, các cán bộ, nhân viên BVDC 2.7 - những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam vẫn cố gắng “gói” cho mình một mùa Xuân mang đậm bản sắc dân tộc.

Bởi hơn ai hết, những người con đất Việt xa quê luôn mong muốn tạo dựng một không gian Tết ấm áp, sum vầy, để phần nào nguôi đi nỗi nhớ hậu phương; đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong cộng đồng quốc tế tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Bentiu.

﻿a-6.jpg
a-5.jpg
a-7.jpg
a-8.jpg
Nét xuân mang hương sắc Tết Việt tại Bentiu, Nam Sudan.

Những cành mai, cành đào trang trí giản dị; những gian hàng nhỏ của “Hội chợ Xuân”; những lời chúc bình an, sẻ chia giữa đồng đội và bạn bè quốc tế… Tất cả hòa quyện, tạo nên một không gian Tết Việt giữa vùng đất còn nhiều bất ổn.

Từ những chiếc lá dong xanh mướt, hạt gạo nếp trắng ngần gửi từ quê hương xa xôi, đến nguồn thực phẩm tăng gia của đơn vị; dưới bàn tay khéo léo của những cán bộ, nhân viên y tế - những người thường ngày gắn bó với dụng cụ phẫu thuật, băng ca, ống truyền, những chiếc bánh chưng, bánh tét mang hương vị Tết Việt vẫn được gói ghém trọn vẹn nghĩa tình nơi tuyến đầu gìn giữ hòa bình.

Đó không chỉ là hương vị của ngày Tết, mà còn là biểu tượng của bản lĩnh, tinh thần lạc quan, ý chí vượt khó và khát vọng giữ gìn bản sắc dân tộc của người Việt Nam giữa môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, nơi xa Tổ quốc hàng nghìn cây số.

﻿﻿a-10.jpg
a-9.jpg
a-12.jpg
a-11.jpg
Bạn bè các nước thích thú tham gia gói bánh chưng, bánh tét đón Tết cùng những người lính mũ nồi xanh Việt Nam.
a-15.jpg
a-16.jpg
a-18.jpg﻿
a-17.jpg
Bạn bè các nước chung vui Tết cổ truyền Việt Nam tại Nam Sudan.
a-21.jpg
Cách xa Tổ quốc hàng nghìn cây số, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 luôn giữ vững tinh thần lạc quan, ý chí vượt khó và khát vọng giữ gìn bản sắc dân tộc của người Việt Nam. Ảnh: Tiến Phúc
Nguyễn Minh
