Lính Biên phòng giữ bình yên biên giới

Nhật Huy

TPO - Tại các chốt, trạm nơi biên cương, những người lính quân hàm xanh những ngày này vẫn chắc tay súng, bám địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát. Nỗi nhớ nhà lặng thầm gửi lại phía sau, được sưởi ấm bằng tình quân - dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

img-3816-3488.jpg
Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Chông (xã Kiên Lương, tỉnh An Giang), không khí trực chiến những ngày Tết luôn được duy trì nghiêm túc. Trung tá Lê Văn Cường - Đồn trưởng, cho biết, đơn vị quản lý tuyến bờ biển dài khoảng 52km, 52 hòn đảo lớn nhỏ (19 đảo có dân sinh sống) và vùng biển rộng khoảng 10.000km², với 5 trạm kiểm soát. Trước địa bàn rộng, phức tạp, đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường tuần tra, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
img-3686-5132.jpg
Đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết.
img-3801-2337.jpg
Cùng với đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự địa phương, lực lượng kiểm ngư, hải đội… tăng cường tuần tra, kiểm soát trên cả tuyến biển và khu vực ven bờ, giữ vững an ninh trật tự.
img-3745-7916-2667.jpg
“Đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Các lực lượng duy trì tuần tra thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm”, Trung tá Cường cho biết.
img-3721.jpg
img-3787.jpg
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, đặc biệt là quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
img-3754.jpg
img-3672.jpg
img-3736.jpg
img-3700.jpg
Các phương tiện ra khơi đều được kiểm soát chặt chẽ về giấy tờ, đăng ký, đăng kiểm trước khi xuất bến, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Trong dịp Tết, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời bố trí cho cán bộ, chiến sĩ luân phiên nghỉ phép, đảm bảo quân số thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Nhật Huy.
z7519465824559-2e415bcb2e96af4bf0f291a9c5c29ad4.jpg
Không chỉ làm nhiệm vụ, đơn vị còn tổ chức gói bánh, đón Tết tại chỗ, tiếp thêm hơi ấm cho những người lính xa nhà. Dẫu nhớ người thân trong những ngày xuân, họ vẫn gác lại niềm riêng, vững vàng nơi tuyến đầu, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc.
z7519464948486-04836f95ab84a8ceb26b2f6783e93090-2169.jpg
Nhân dịp Tết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Chông phối hợp chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, trao 80 suất quà (500.000 đồng/suất) cho hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh khó khăn và hỗ trợ các đối tượng chính sách.
z7537493229646-b714658aa5e05e1bc95f29af84515b0f-8942.jpg
Trên tuyến biên giới đất liền, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) - cho biết, thời điểm cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào các địa bàn, đối tượng trọng điểm, đặc biệt là các hành vi vận chuyển thuốc lá lậu, pháo nổ qua biên giới. Trong đợt cao điểm, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vi phạm, chủ yếu liên quan đến thuốc lá và hàng cấm.
z7537494318151-cfaf4b10a346b1a83efd14250bef7634-2160-1888.jpg
z7537494138679-b5e4af718e9697ada690d053271cd438-7598.jpg
Hiện đơn vị duy trì 17 chốt trên tuyến biên giới, mỗi chốt bố trí từ 3 - 4 cán bộ, chiến sĩ bám trụ 24/24 giờ. Dù điều kiện công tác xa nhà, nhất là dịp Tết, nhưng cán bộ, chiến sĩ đều yên tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.
Nhật Huy
#An Giang #biên phòng #lính biên phòng đón Tết #tuần tra biên giới biển #Hà Tiên #IUU

