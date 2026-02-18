Lính Biên phòng giữ bình yên biên giới

TPO - Tại các chốt, trạm nơi biên cương, những người lính quân hàm xanh những ngày này vẫn chắc tay súng, bám địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát. Nỗi nhớ nhà lặng thầm gửi lại phía sau, được sưởi ấm bằng tình quân - dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.