Lính Biên phòng giữ bình yên biên giới

TPO - Tại các chốt, trạm nơi biên cương, những người lính quân hàm xanh những ngày này vẫn chắc tay súng, bám địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát. Nỗi nhớ nhà lặng thầm gửi lại phía sau, được sưởi ấm bằng tình quân - dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, đặc biệt là quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Các phương tiện ra khơi đều được kiểm soát chặt chẽ về giấy tờ, đăng ký, đăng kiểm trước khi xuất bến, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Trong dịp Tết, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời bố trí cho cán bộ, chiến sĩ luân phiên nghỉ phép, đảm bảo quân số thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Nhật Huy.
Hiện đơn vị duy trì 17 chốt trên tuyến biên giới, mỗi chốt bố trí từ 3 - 4 cán bộ, chiến sĩ bám trụ 24/24 giờ. Dù điều kiện công tác xa nhà, nhất là dịp Tết, nhưng cán bộ, chiến sĩ đều yên tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.