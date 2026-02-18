Cửa Nam khẳng định vai trò phường trung tâm trong năm đầu thực hiện mô hình chính quyền hai cấp

TP - Tiên phong đưa robot AI vào phục vụ tại Điểm hành chính công, thí điểm mô hình “Tổ dân phố số”... là những “bước đi số” để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, người dân thực sự được thụ hưởng từ chuyển đổi số mà phường Cửa Nam đã thực hiện trong năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phường văn minh, hiện đại, thân thiện và số hóa toàn diện

Từ ngày 1/7/2025, phường Cửa Nam chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở tách địa bàn từ quận Hoàn Kiếm. Đây là một trong những đơn vị hành chính trọng điểm của Thủ đô, có vị trí trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa, mật độ dân cư cao, yêu cầu quản lý đô thị phức tạp.

Cửa Nam là phường tiên phong ở Hà Nội ứng dụng robot AI trong tiếp nhận và hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân

Ngay sau khi thành lập, UBND phường đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, ban hành đầy đủ quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Hoạt động điều hành được thực hiện theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, bảo đảm thông suốt, không gián đoạn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Điểm phục vụ hành chính công phường hoạt động ổn định, nền nếp; 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Đáng chú ý, đây là phường đầu tiên ứng dụng nhiều mô hình chuyển đối số để phục vụ nhân dân. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ là yêu cầu, mà còn là chiến lược phát triển của phường. Cụ thể, phường đã tiên phong ứng dụng robot AI trong tiếp nhận và hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân.

“Robot AI không chỉ lấy số tự động, tra cứu thủ tục, mà còn là một “nhân viên hành chính thân thiện. Phường đã hợp tác cùng một số công ty công nghệ để nâng cấp các tính năng, đảm bảo người dân được phục vụ nhanh chóng, chính xác, tạo trải nghiệm hài lòng ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên”, bà Trâm nhấn mạnh. Việc đưa robot AI vào hỗ trợ tại bộ phận “một cửa” đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian chờ đợi, tạo ấn tượng tích cực đối với người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, mô hình «Tổ dân phố số» cùng các hoạt động tập huấn thường xuyên các tính năng “Nhóm chat Tổ dân phố”, “Mạng xã hội iHaNoi”, “Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị» trên ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi lần đầu tiên được triển khai thí điểm trên địa bàn phường, tạo điều kiện để mỗi người dân trở thành một “công dân số” thực thụ, cùng đồng hành với chính quyền trong việc xây dựng phường Cửa Nam văn minh, hiện đại, thân thiện và số hóa toàn diện.

Thu ngân sách vượt dự toán, đô thị khởi sắc

Năm 2025 cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ phường Cửa Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 – sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội được triển khai bài bản, nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định. Văn kiện Đại hội thể hiện rõ tầm nhìn, khát vọng phát triển phường Cửa Nam theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc; xác định rõ các khâu đột phá về chuyển đổi số, quản lý đô thị, phát triển kinh tế – văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Thành công của Đại hội đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ phường trong giai đoạn mới.

Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Cửa Nam đã đạt được những tiến bộ rõ nét. Ảnh: Duy Phạm

Một trong những điểm sáng nổi bật của phường Cửa Nam năm 2025 là kết quả thu ngân sách. Tổng thu ngân sách trên địa bàn Cửa Nam năm 2025 đạt 22.636 tỷ đồng. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, dự toán thu NSNN năm 2025 trên địa bàn phường được thành phố giao là 24,735 tỷ đồng (bao gồm các khoản thu: lệ phí trước bạ nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí môn bài, phí do phường quản lý). Kết quả thực hiện cả năm đạt 57,378 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước thành phố giao năm 2025.

Kết quả này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của các hoạt động thương mại – dịch vụ, du lịch, cùng với công tác quản lý thuế, quản lý kinh doanh được triển khai quyết liệt, minh bạch, đúng quy định. Việc hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số như Etax Mobile, dịch vụ công trực tuyến đã được báo chí đánh giá là một trong những giải pháp hiệu quả giúp tăng tính tuân thủ và thuận tiện trong thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Song song với đó, phường đã chủ động xây dựng các định hướng phát triển kinh tế mới, tiêu biểu như Đề án Khu thương mại và văn hóa – BID Xóm Hạ Hồi, nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo động lực tăng trưởng kinh tế đô thị bền vững.

Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được phường Cửa Nam triển khai đồng bộ, quyết liệt. Cửa Nam được lựa chọn là một trong 3 phường thí điểm “kiểu mẫu về trật tự và văn minh đô thị” của thành phố Hà Nội, cùng với Hoàn Kiếm và Ba Đình. Đây là chủ trương quan trọng của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố nhằm tạo đột phá trong quản lý không gian công cộng, trật tự vỉa hè – lòng đường và xây dựng hình mẫu đô thị văn minh, hiện đại trung tâm Thủ đô. Ông Nguyễn Tân Sơn – Tổ trưởng Tổ dân phố 5, phường Cửa Nam cho biết: “Chúng tôi rất đồng lòng lập lại trật tự vỉa hè và mỹ quan đô thị, bởi điều đó không chỉ giúp người đi bộ thuận tiện hơn mà còn góp phần nâng cao hình ảnh văn minh của phường. Việc duy trì trật tự phải được thực hiện liên tục chứ không chỉ trong giai đoạn ra quân”.

Kết quả của chủ trương giữ gìn trật tự đô thị tại Cửa Nam cho thấy những chuyển biến rõ nét ở nhiều tuyến phố, với vỉa hè sạch, thông thoáng, phương tiện dừng đỗ đúng nơi quy định, giúp người dân và du khách có trải nghiệm thuận tiện hơn khi di chuyển trong khu vực trung tâm. Từ phường đô thị kiểu mẫu, việc giữ gìn trật tự đô thị đã được lan tỏa đến các phường, xã trên địa bàn. Phường cũng tích cực phối hợp với các sở, ngành thành phố triển khai các dự án hạ tầng lớn như đường sắt đô thị, cầu Trần Hưng Đạo, cải tạo chung cư cũ, số hóa biệt thự cổ… Những hoạt động này không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị mà còn được dư luận đánh giá cao về tính bài bản, đồng thuận xã hội.

Với những kết quả toàn diện đạt được, phường Cửa Nam được đánh giá là một trong những địa phương tiêu biểu, xuất sắc năm 2025 trong việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp, quản lý đô thị trung tâm và triển khai chuyển đổi số.

Bước sang năm 2026, phường Cửa Nam xác định tiếp tục tập trung vào các định hướng lớn: nâng cao chất lượng quản trị đô thị thông minh; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; phát triển kinh tế dịch vụ – văn hóa; cải thiện môi trường sống; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tận tâm, vì nhân dân phục vụ.Với nền tảng đã được tạo dựng trong năm 2025, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, phường Cửa Nam đang vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới – xứng đáng là phường trung tâm văn minh, hiện đại, giàu bản sắc của Thủ đô.