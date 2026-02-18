Tượng Gióng mờ ảo trong sương sớm đầu năm

TPO - Những ngày đầu năm, đỉnh núi Đá Chồng (Sóc Sơn, Hà Nội) chìm giữa biển mây trắng xóa. Tượng đài Thánh Gióng hiện lên mờ ảo trên nền trời xám nhạt, tạo nên khung cảnh uy nghiêm, huyền bí giữa đất trời vào xuân.