Nhịp sống Thủ đô

Google News

Tượng Gióng mờ ảo trong sương sớm đầu năm

Dương Triều

TPO - Những ngày đầu năm, đỉnh núi Đá Chồng (Sóc Sơn, Hà Nội) chìm giữa biển mây trắng xóa. Tượng đài Thánh Gióng hiện lên mờ ảo trên nền trời xám nhạt, tạo nên khung cảnh uy nghiêm, huyền bí giữa đất trời vào xuân.

tp-tuong-thanh-giong00011.jpg
Khoảng 6-8h, khu vực này thường có sương dày, tầm nhìn hạn chế. Từ chân núi, pho tượng chỉ là một khối đen nổi bật trên đỉnh đồi. Càng tiến gần, từng chi tiết dần rõ nét.
tp-tuong-thanh-giong00005.jpg
Ở góc chính diện, vó ngựa sắt chồm cao, hai chân trước rời khỏi bệ đá. Thân người Thánh Gióng đổ về phía trước, cánh tay phải giơ cao bụi tre. Các mảng cơ bắp, đường gân tay và nếp áo giáp được tạo hình bằng những khối lớn, dứt khoát. Lớp sương đọng thành giọt li ti trên bề mặt đồng sẫm màu, bám vào từng chi tiết.
tp-tuong-thanh-giong00016.jpg
tp-tuong-thanh-giong00015.jpg
tp-tuong-thanh-giong00012.jpg
Nhìn từ bên phải, trục chéo tạo bởi thân ngựa và cánh tay vươn cao hướng thẳng lên nền trời mờ đục, tạo điểm nhấn thị giác. Có thời điểm, phần đầu ngựa chìm trong mây, chỉ còn thân tượng nổi bật giữa không gian trắng xóa.
tp-tuong-thanh-giong00010.jpg
Đi vòng ra phía sau, bệ tượng hiện rõ với các mảng khối lớn, tối giản chi tiết. Ở khoảng cách gần, lớp patina trên bề mặt đồng cho thấy dấu ấn thời gian và điều kiện khí hậu vùng đồi núi. Tượng cao hơn 11 m, đặt trên điểm cao nhất của quần thể Khu di tích đền Sóc, là vị trí có thể quan sát rừng thông và khu dân cư phía xa khi sương tan.
tp-tuong-thanh-giong00018.jpg
Dịp Tết, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lên tham quan, chụp ảnh và dâng hương đầu năm.
tp-tuong-thanh-giong00001.jpg
tp-tuong-thanh-giong00009.jpg
tp-tuong-thanh-giong00014.jpg
Theo UBND xã Sóc Sơn, Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/2 (mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng), gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ có các nghi thức rước truyền thống như dâng hương; rước trầu, cau, giò hoa tre, voi chiến, ngựa chiến của 8 thôn làng; cùng các nghi lễ hóa ngựa, hóa voi. Phần hội gồm các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật, trong đó điểm nhấn là “Đêm linh thiêng - hào khí Thánh Gióng”.
giong-7-zingjpg.jpg
Theo truyền thuyết, Thánh Gióng là cậu bé làng Phù Đổng, ba tuổi vẫn chưa biết nói, biết cười. Khi nghe tin giặc Ân xâm lược, cậu bỗng cất tiếng xin vua rèn ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt để ra trận. Sau khi đánh tan giặc, người anh hùng cưỡi ngựa bay về trời tại núi Sóc. Hình tượng này được tôn vinh là một trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà
Dương Triều
#Thánh Gióng #đền Sóc #sương sớm #lễ hội #Sóc Sơn #tượng đài #đá Chồng

