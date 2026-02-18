Tượng Gióng mờ ảo trong sương sớm đầu năm

TPO - Những ngày đầu năm, đỉnh núi Đá Chồng (Sóc Sơn, Hà Nội) chìm giữa biển mây trắng xóa. Tượng đài Thánh Gióng hiện lên mờ ảo trên nền trời xám nhạt, tạo nên khung cảnh uy nghiêm, huyền bí giữa đất trời vào xuân.
Nhìn từ bên phải, trục chéo tạo bởi thân ngựa và cánh tay vươn cao hướng thẳng lên nền trời mờ đục, tạo điểm nhấn thị giác. Có thời điểm, phần đầu ngựa chìm trong mây, chỉ còn thân tượng nổi bật giữa không gian trắng xóa.
Theo UBND xã Sóc Sơn, Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/2 (mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng), gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ có các nghi thức rước truyền thống như dâng hương; rước trầu, cau, giò hoa tre, voi chiến, ngựa chiến của 8 thôn làng; cùng các nghi lễ hóa ngựa, hóa voi. Phần hội gồm các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật, trong đó điểm nhấn là “Đêm linh thiêng - hào khí Thánh Gióng”.