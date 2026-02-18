Tết ở Bệnh viện Quân y 17: Xuân ấm giữa những giường bệnh

TPO - Khi nhiều gia đình sum vầy bên mâm cỗ đầu năm, tại Bệnh viện Quân y 17 (Đà Nẵng), không ít bệnh nhân và người thân phải tạm gác niềm vui đoàn tụ để chiến đấu với bệnh tật. Trong khoảnh khắc giao mùa, sự đồng hành của y, bác sĩ và đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã trở thành điểm tựa tinh thần ấm áp cho những phận người kém may mắn.

Ngày 1 Tết Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Quân y 17, vẫn có những phận người lặng lẽ đối diện với nỗi đau thể xác, gửi lại phía sau mái ấm gia đình để đón một cái Tết đặc biệt trong bệnh viện.

Trong không gian tĩnh lặng của buồng bệnh ở Khoa Ngoại chấn thương, chị Huỳnh Thị Thúy Kiều, con gái bà Nguyễn Thị Vạn (ở phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính mờ hơi nước. Mẹ không may bị ngã gãy chân, từ hôm 24 âm lịch chị Kiều đưa mẹ ra đây để phẫu thuật. Tuổi cao, các bác sĩ khuyên nên để bà ở lại theo dõi vết mổ và các lộ trình điều trị phù hợp. Cả hai mẹ con cùng phải đón Tết xa nhà ở bệnh viện.

Thiếu tướng Lương Đình Chung thăm hỏi bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 17 trong sáng mùng 1 Tết.

Tương tự, ông Dương Phi Vân (47 tuổi, ở xã Sơn Hà, Quảng Ngãi) đưa con trai đang là sinh viên năm thứ hai nhập viện trong tình thế gấp gáp. Anh Vân kể, trong lúc trang trí nhà cửa chuẩn bị đón Tết, không may con trai bị té ngã, gãy xương đùi. Nghe tin Bệnh viện Quân y 17 là nơi có uy tín trong điều trị gãy xương, sẵn có xe dịch vụ gần nhà, ông tức tốc đưa con ra đây. Nhờ sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ, vết thương thuyên giảm rõ rệt. Dẫu vậy hai cha con vẫn phải ở lại để các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Tại Khoa Ngoại chấn thương, trong ngày mùng Một Tết, Khoa đang tiếp nhận điều trị 9 bệnh nhân. Đa số là người cao tuổi bị ngã dẫn đến gãy tay, gãy chân hoặc đa chấn thương. Có bệnh nhân gặp tai nạn chỉ vài ngày trước Tết, thậm chí được phẫu thuật vào rạng sáng mùng Một.

Thiếu tướng Lương Đình Chung và đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu V trao quà, thăm hỏi động viên các bệnh nhân.



Chị Phạm Thị Thảo, điều dưỡng viên tại Khoa Ngoại chấn thương cho biết: "Mỗi bệnh nhân đều có người nhà ở lại chăm sóc. Đội ngũ y, bác sĩ các ca trực ngoài việc theo dõi bệnh tình còn là “tư vấn viên” giúp họ vơi nỗi nhớ nhà, động viên người bệnh yên tâm vượt qua nỗi đau thể xác, vực dậy tinh thần để sớm hồi phục"

Tại Khoa Tim - Thận - Khớp, nhiều bệnh nhân chạy thận, điều trị bệnh lý về phổi, phải nằm viện dài ngày. Có trường hợp suy thận giai đoạn cuối đang lọc máu chu kỳ, người mắc bệnh phổi mạn tính âm thầm chiến đấu với bệnh tật. Đội ngũ y, bác sĩ trở thành điểm tựa tinh thần cho bệnh nhân và người nhà của họ.

Thượng tá, Bác sĩ CKII Huỳnh Đức Bắc, Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh, sự đồng hành này là mệnh lệnh từ trái tim. Bệnh viện không chỉ tập trung chuyên môn cao nhất, sẵn sàng phối hợp với các bệnh viện lớn như 175, 108 hay Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng hỗ trợ chuyên môn qua hội chẩn trực tiếp, gián tiếp để cứu chữa những ca khó mà còn chú trọng vào việc sưởi ấm con tim và tâm hồn người bệnh.

Trong buổi sáng đầu năm, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu V do Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã trực tiếp đến từng giường bệnh tại Khoa Ngoại chấn thương và Khoa Tim - Thận - Khớp. Sau khi nghe kíp trực báo cáo tình hình điều trị, Chính ủy Quân khu V đã chia sẻ và mong các bệnh nhân nỗ lực vượt qua cả đau đớn thể xác lẫn những trĩu nặng tinh thần, an tâm điều trị để sớm phục hồi sức khỏe.

Ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của các bệnh nhân, Thiếu tướng Lương Đình Chung đã trao những phần quà Tết nghĩa tình. Mỗi phần quà chứa đựng trong đó sự thấu hiểu, tình cảm sâu nặng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu luôn ở bên dân.

Sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu V và tấm lòng tận tụy của đội ngũ y, bác sĩ như xóa nhòa không gian trắng của bệnh viện, thắp lên ngọn lửa niềm tin trong lòng những mảnh đời không may.

Hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn này góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng vũ trang, giữ vững thế trận lòng dân từ những điều giản dị và chân thành.