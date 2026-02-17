Lộc xuân trong vòng tay blouse trắng

TPO - Giữa thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới Bính Ngọ,những em bé đầu tiên cất tiếng khóc chào đời ngay sau giao thừa không chỉ mang niềm hạnh phúc trọn vẹn cho gia đình mà còn là món quà xuân đặc biệt dành cho những thầy thuốc khoác áo blouse trắng đang lặng lẽ trực Tết, giữ bình yên cho sự sống.

Lúc 0 giờ 32 phút ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), bé Nguyễn Thế Minh Khôi, nặng 3kg, là con đầu lòng của anh Nguyễn Thế Tuấn và chị Nguyễn Vân Anh (quê Bắc Ninh), được sinh an toàn tại Khoa Đẻ. Ngay sau khi chào đời, bé được thực hiện chăm sóc “da kề da” với mẹ theo quy trình sản khoa nhằm giúp trẻ ổn định thân nhiệt, hô hấp và tăng gắn kết mẹ con.

Bé Nguyễn Thế Minh Khôi là em bé đầu tiên chào đời tại BV Phụ sản T.Ư năm Bính Ngọ.

PGS.TS Vũ Văn Du, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đã trực tiếp tới thăm, chúc mừng và động viên gia đình sản phụ trong đêm giao thừa.

Chia sẻ sau khi đón con từ tay bác sĩ, anh Nguyễn Thế Tuấn cho biết vợ chồng anh mong chờ con từng ngày và rất xúc động khi em bé chào đời đúng thời khắc năm mới. Gia đình gửi lời cảm ơn các thầy thuốc đã hỗ trợ để mẹ tròn con vuông.

Sự kiện bé Minh Khôi ra đời đúng khoảnh khắc đầu tiên của năm Bính Ngọ cũng đánh dấu em trở thành em bé sinh đầu năm tại bệnh viện. Trong khi nhiều gia đình sum họp đón Tết, đội ngũ y bác sĩ vẫn túc trực tại phòng sinh, đảm bảo an toàn cho sản phụ và trẻ sơ sinh. Tiếng khóc đầu đời vang lên giữa đêm xuân trở thành khoảnh khắc đặc biệt, tượng trưng cho sự khởi đầu mới và niềm tin vào một năm an lành.

Hạnh phúc được làm mẹ.

Đêm giao thừa ở bệnh viện không có tiếng cụng li hay mâm cỗ đầy, chỉ có tiếng bước chân vội trên hành lang và ánh đèn phòng sinh sáng không tắt. Đúng sau khoảnh khắc chuyển giao năm mới, các kíp trực gần như quên đi cảm giác thời gian khi liên tục theo dõi tim thai, động viên sản phụ vượt qua cơn đau và chuẩn bị đón em bé. Khi tiếng khóc đầu tiên vang lên, không chỉ người mẹ rơi nước mắt mà nhiều y bác sĩ cũng lặng đi vài giây - khoảnh khắc quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ. Có người tranh thủ gọi điện thật nhanh về nhà chúc Tết cha mẹ rồi lại quay vào buồng sinh, tiếp tục công việc còn dang dở.

Ngay sau thời khắc chuyển giao năm mới Bính Ngọ 2026, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã đón em bé đầu tiên cất tiếng khóc chào đời, mở đầu cho một năm mới nhiều hi vọng.

Trong khi ngoài phố phường rộn ràng không khí đón Tết, bên trong phòng sinh, các bác sĩ và nữ hộ sinh vẫn túc trực xuyên đêm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đúng 0 giờ 01 phút ngày mùng 1 Tết, bé trai Đỗ Hữu Minh Khôi, nặng 3.050 gram, con của sản phụ Đỗ Thị Minh (trú tại Hà Nội) được sinh an toàn. Ca sinh diễn ra thuận lợi, sức khỏe mẹ và bé ổn định.

Bé Đỗ Hữu Minh Khôi là em bé đầu tiên chào đời tại BV Phụ sản Hà Nội.

Kíp trực do BSCKII Nguyễn Văn Thư phụ trách đã theo dõi và hỗ trợ ca sinh. Theo đại diện bệnh viện, việc em bé chào đời ngay sau khoảnh khắc giao thừa không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình sản phụ mà còn là niềm vui của tập thể y bác sĩ đang làm việc trong đêm Tết.

Trong thời điểm nhiều gia đình quây quần sum họp, đội ngũ nhân viên y tế vẫn bám bệnh viện, đảm bảo hoạt động cấp cứu, chăm sóc và đỡ sinh diễn ra liên tục, an toàn. Hình ảnh những người khoác áo blouse trắng túc trực bên bàn sinh giữa đêm giao thừa tiếp tục thể hiện đặc thù nghề nghiệp và trách nhiệm của ngành y đối với người bệnh.

Với các gia đình, việc con chào đời đúng đêm đầu năm là một kỉ niệm suốt đời. Người cha còn nguyên bộ quần áo khoác vội, đứng trước cửa phòng sinh chờ tin, vừa hồi hộp vừa háo hức. Khi được bế con từ tay bác sĩ, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt, xen lẫn sự biết ơn. Còn với những nữ hộ sinh, đó là “lộc xuân” đặc biệt - món quà không phải họ mang về nhà, mà gửi lại ngay trong vòng tay người mẹ. Trong khi ngoài kia pháo hoa đã tắt, trong bệnh viện vẫn còn nhiều ca sinh tiếp nối, và mỗi tiếng khóc chào đời lại khiến đêm trực Tết bớt lạnh, nhắc mọi người rằng mùa xuân thật sự bắt đầu từ chính giây phút sự sống được nâng niu.

Bác sĩ trao em bé cho mẹ trong những giây phút đầu năm Bính Ngọ.

Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, mỗi năm đơn vị đều duy trì trực 24/24 giờ trong dịp Tết để tiếp nhận các ca cấp cứu sản khoa và đón trẻ sơ sinh. Tiếng khóc chào đời đầu năm được xem là khởi đầu thuận lợi, mang theo niềm tin về một năm mới an lành cho nhiều gia đình.

Đêm xuân, khi nhiều mái nhà đã khép cửa sau bữa cơm đoàn viên, các bác sĩ và điều dưỡng, nữ hộ sinh vẫn thức. Bên bàn sinh, những bàn tay quen việc đón lấy một sinh linh bé nhỏ, lau giọt mồ hôi cho người mẹ, rồi lặng lẽ đứng nghe tiếng khóc đầu đời vang lên. Mỗi em bé chào đời là một khởi đầu mới, không chỉ cho một gia đình mà còn cho cả những người thầy thuốc đang gửi tuổi xuân của mình vào những ca trực Tết. Giữa mùi thuốc sát khuẩn và ánh đèn trắng, niềm vui vẫn nở như hoa để khi bình minh ngày mùng Một lên, bệnh viện đã kịp trao cho cuộc đời những mầm sống đầu tiên, mang theo hi vọng về một năm an lành.