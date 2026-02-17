Thời khắc giao thừa ở bệnh viện sản nhi

TPO - Khi đồng hồ điểm 0 giờ, pháo hoa rực sáng bầu trời, trong phòng sinh ánh đèn vẫn không tắt. Những bác sĩ khoa sản Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 trực đêm giao thừa lặng lẽ đón sinh linh đầu tiên của năm mới bằng tất cả trách nhiệm và yêu thương.

Vỡ òa hạnh phúc

Đêm 29 Tết Bính Ngọ, khi khắp nơi đang tất bật chuẩn bị đón thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới, tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh, ánh đèn phòng sinh vẫn sáng suốt đêm. Phóng viên Báo Tiền Phong có mặt tại đây chứng kiến bác sĩ chuyên khoa II Thân Thị Thắng – Phó khoa Dịch vụ y tế cùng kíp trực lặng lẽ bước vào “trận chiến” đặc biệt: giúp sản phụ vượt cạn vào thời khắc đêm giao thừa.

Bên ngoài phòng sinh, hành lang bệnh viện không pháo hoa, không rượu mừng, chỉ có những bước chân đi lại đầy thấp thỏm. Người nhà sản phụ đứng ngồi không yên, có ông bố trẻ cầm sẵn chiếc chăn nhỏ trên tay, ánh mắt liên tục hướng về phía cánh cửa khép kín. Mỗi phút trôi qua dài như cả giờ đồng hồ.

Rồi khoảnh khắc mong chờ nhất cũng đến. Từ trong phòng đẻ, tiếng khóc đầu đời vang lên, trong trẻo và đầy sức sống, xé tan không khí căng thẳng. Một bé trai nặng 3,5kg nằm gọn trong vòng tay mẹ. Khi bác sĩ Thắng bước ra thông báo “mẹ tròn con vuông”, cả gia đình như vỡ òa. Những tiếng thở phào, những cái siết tay thật chặt, những ánh mắt rưng rưng… tất cả hòa vào nhau trong niềm hạnh phúc giản dị mà thiêng liêng.

Đồng hồ khi ấy đã gần chạm mốc 12 giờ đêm giao thừa. Ngoài kia, pháo hoa bắt đầu rực sáng đón năm mới. Còn trong bệnh viện, một “pháo hoa” khác vừa bừng lên, đó là sự sống.

Bác sĩ Thắng cùng em bé sinh vào lúc gần 12 giờ đêm giao thừa Tết Bính Ngọ.

Bước ra khỏi phòng sinh sau ca đỡ đẻ thành công, gương mặt bác sĩ Thân Thị Thắng ánh lên niềm vui lặng lẽ. Với chị và đồng nghiệp, đêm giao thừa không phải là bữa cơm sum vầy, mà là khoảnh khắc được nghe tiếng trẻ thơ cất lên giữa thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới. “Không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn khi giúp một người mẹ sinh con an toàn, nhất là trong đêm giao thừa”, chị Thắng nói, giọng đầy xúc động.

Chị Thắng cho biết, chị đã có 21 năm trong nghề. Chị đã nhiều lần đỡ đẻ đúng thời khắc giao thừa. Có em chào đời khi năm mới vừa sang được 5 – 10 phút. Lúc đó, cảm xúc như vỡ òa. Chị thấy mình thật may mắn khi được chào đón một công dân mới đúng thời điểm đặc biệt ấy.

Bác sĩ Thắng với niềm vui khi đón em bé sinh vào đúng đêm giao thừa. Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo chị Thắng, đa phần các ca sinh đêm giao thừa là sinh tự nhiên. Những trường hợp mổ chủ động thường được gia đình lựa chọn vào mồng 2 Tết. Điều khiến chị trân trọng là suốt nhiều năm trực giao thừa, chị chưa từng gặp biến cố nghiêm trọng nào.

Trong ký ức của chị, có những kỷ niệm rất giản dị mà ấm áp. Có lần sau khi đỡ đẻ thành công, gia đình sản phụ biếu chị một chiếc bánh chưng và lì xì 10 nghìn đồng.

“Những món quà đó rất quý với tôi. Không phải vì giá trị vật chất, mà vì đó là tấm lòng. Đó là niềm tin, là sự ấm áp mà gia đình gửi đến y bác sĩ trong thời khắc đầu năm mới”, chị Thắng chia sẻ.

Ca mổ đẻ “nghẹt thở” đêm giao thừa

Anh Lộc Quốc Phương – Bác sĩ chuyên khoa II, Phó Khoa Sản 2, đã có 18 năm công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1. Trong quãng thời gian ấy, có tới 12 năm anh trực đêm 30 Tết, liên tục từ năm 2014, thời điểm anh còn là Bí thư Đoàn Thanh niên bệnh viện.

Bác sĩ Lộc Quốc Phương và ca trực đón em bé chào đời trong đêm giao thừa.

Với nhiều người, đêm giao thừa là khoảnh khắc sum họp. Nhưng với một bác sĩ sản khoa như anh Phương, đó lại là thời điểm căng thẳng và thiêng liêng nhất.

“Đối với tôi, một bác sĩ sản khoa đã nhiều năm trực đêm giao thừa, khoảnh khắc đáng nhớ nhất không phải là tiếng pháo hoa, mà là tiếng khóc đầu đời của một em bé. Khi cả đất nước đang đếm ngược chờ năm mới, trong phòng sinh, chúng tôi cũng hồi hộp chờ một sự sống chào đời”, bác sĩ Phương chia sẻ.

Anh kể, có những năm đúng 0 giờ 1 phút, em bé cất tiếng khóc. “Cảm giác ấy rất khó diễn tả. Đó không chỉ là một ca sinh thành công, mà còn là biểu tượng đẹp nhất cho sự khởi đầu, cho hy vọng và cho tương lai”, anh Phương nói, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Nhiều người từng hỏi anh có buồn không khi không được sum họp cùng gia đình trong đêm 30 Tết. Anh thừa nhận, cũng có những phút chạnh lòng. Khi bạn bè quây quần bên mâm cơm tất niên, khi người thân gọi điện chúc mừng năm mới, anh đang mặc áo blouse trắng, bước nhanh giữa hành lang bệnh viện.

“Nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ, ánh mắt rạng rỡ của người cha lần đầu bế con, tôi hiểu rằng mình đang ở đúng nơi mình cần có mặt”, anh Phương nói.

Với anh, trực đêm giao thừa không phải là sự hy sinh, mà là một đặc ân. Anh Phương tâm sự: “Năm cũ khép lại bằng một sự sống mới bắt đầu, đó là điều kỳ diệu mà nghề sản khoa mang lại. Không phải ai cũng có cơ hội được đón mùa xuân bằng cách lắng nghe tiếng khóc đầu đời, âm thanh đẹp nhất của sự sống”

Anh vẫn nhớ như in đêm trực giao thừa năm Giáp Thìn 2024. Như thông lệ hằng năm, trước thời khắc chuyển giao, Giám đốc bệnh viện vào thắp hương cầu mong bình an cho tập thể, đồng thời gặp mặt chúc Tết các kíp trực.

Khoảng 23 giờ 45 phút, khi cả kíp trực chuẩn bị lên hội trường giao ban, bác sỹ trực phòng đón tiếp báo có một sản phụ vỡ ối sớm đến nhập viện. Anh Phương trực tiếp ra khám. Bệnh nhân đã chuyển dạ rõ, cổ tử cung mở 3cm, ngôi ngược, ối vỡ hoàn toàn. Siêu âm ước lượng một thai to, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Tình huống diễn tiến nhanh, nguy cơ sa dây rau nếu chậm trễ có thể đe dọa tính mạng thai nhi. Anh Phương lập tức mời hội chẩn và chỉ định mổ cấp cứu với chẩn đoán: Thai 39 tuần chuyển dạ ngôi ngược, thai to, ối vỡ sớm.

Một người bố hạnh phúc khi đón nhận đứa con được sinh ra trong thời khắc chuyển giao sang năm mới. Ảnh: Nguyễn Thắng

Phòng mổ sáng đèn đúng vào khoảnh khắc cả thành phố đang đếm ngược đêm giao thừa. Bên ngoài, pháo hoa chuẩn bị rực sáng. Bên trong, kíp phẫu thuật tập trung cao độ.

Đúng 0 giờ 15 phút, một bé trai nặng 4.000g chào đời, hồng hào, khóc to, phản xạ tốt. Cả kíp mổ vỡ òa trong niềm vui khi ca phẫu thuật thành công, mẹ tròn con vuông. Khoảng 0 giờ 45 phút, ca mổ kết thúc an toàn.

“Lúc đó, tôi thấy hãnh diện và tự hào vì sứ mệnh của người bác sĩ sản khoa đã đem lại niềm vui, hạnh phúc cho một gia đình khác. Đó là đêm trực tôi không bao giờ quên”, anh Phương xúc động.