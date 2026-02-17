Từ khát vọng cứu người đến ca ghép gan hồi sinh những cuộc đời

Từ khát vọng cứu người đến những ca ghép gan thành công, hành trình của Bệnh viện Đà Nẵng là câu chuyện về tầm nhìn chiến lược, sự chuẩn bị bền bỉ và khát vọng chinh phục đỉnh cao y học. Trong bối cảnh nhu cầu ghép gan tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên ngày càng lớn, việc triển khai kỹ thuật này ngay tại Đà Nẵng đã mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân, giúp họ không còn phải đi xa tìm kiếm hy vọng.

Bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên thực hiện ghép gan

Ghép gan là một kỹ thuật phức tạp của nền y học hiện đại, đòi hỏi sự phối hợp đa chuyên khoa với đội ngũ nhân lực trình độ cao. Nhận thức rõ yếu tố con người là then chốt, từ năm 2022, bệnh viện triển khai kế hoạch đào tạo quy mô lớn cho ê-kíp ghép gan. Hơn 50 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên thuộc 12 tổ chuyên môn được cử đi đào tạo từ 3 đến 9 tháng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nội dung đào tạo liên quan đến đánh giá người nhận, người hiến gan, tổ chức phòng mổ, gây mê hồi sức, xét nghiệm cận lâm sàng, kỹ thuật lấy-tạo hình mảnh ghép đến chăm sóc-theo dõi bệnh nhân sau ghép gan. Mỗi ca ghép là một “lớp học sống”, nơi họ không chỉ tiếp thu kỹ thuật mà còn rèn luyện kỷ luật, sự tỉ mỉ và bản lĩnh chuyên môn.

Bên cạnh đó, bệnh viện từng bước xây dựng hạ tầng chuyên sâu. Được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, bệnh viện được đầu tư Trung tâm Ghép tạng và Cấy ghép tế bào gốc, chính thức đi vào hoạt động vào cuối tháng 2/2024, đánh dấu bước chuyển từ chuẩn bị sang sẵn sàng triển khai. Hệ thống phòng ghép, khu hồi sức, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ. Các quy trình chuyên môn được xây dựng chi tiết, bảo đảm mỗi mắt xích đều vận hành chính xác và an toàn.

Ngày 15/5/2024 là cột mốc quan trọng khi bệnh viện Đà Nẵng ký kết hợp đồng chuyển giao kỹ thuật ghép gan với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, củng cố nền tảng chuyên môn và hỗ trợ trực tiếp trong giai đoạn đầu triển khai. Sau quá trình thẩm định nghiêm ngặt, ngày 28/8/2025, Bộ Y tế chính thức công nhận Bệnh viện Đà Nẵng đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép gan - dấu mốc pháp lý khẳng định năng lực chuyên môn và hệ thống y tế chất lượng của bệnh viện. Bệnh viện Đà Nẵng cũng là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện kỹ thuật ghép gan.

Hồi sinh những cuộc đời

Chỉ hơn một tháng sau khi được cấp phép, sáng 3/10/2025, ca ghép gan đầu tiên thực hiện cho bệnh nhân ung thư gan không còn khả năng phẫu thuật triệt để. Hơn 30 y bác sĩ nhiều chuyên khoa phối hợp chặt chẽ, thực hiện ca ghép kéo dài 8 giờ trong sự tập trung cao độ, dưới sự hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lá gan mới ghép được tái tưới máu, sự sống được nối lại trong niềm xúc động của toàn bộ ekip phẫu thuật. Thành công ấy không chỉ cứu sống một con người mắc bệnh ở giai đoạn trễ, mà còn là sự khẳng định bản lĩnh, năng lực của một tập thể đã dày công chuẩn bị bền bỉ suốt nhiều năm.

Chỉ một tuần sau đó, ca ghép tiếp theo được thực hiện, người con trai hiến gan để cứu mẹ mắc xơ gan nặng. Ca ghép thứ ba là nghĩa tình anh em, khi cô em gái sinh viên 20 tuổi, nhỏ nhắn quyết định hiến gan cho anh trai mắc ung thư gan khi chỉ mới 30 tuổi. Ca ghép thứ tư - ca ghép cấp cứu suy gan cấp do viêm gan B - là cuộc chạy đua với thời gian, nơi tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp liên chuyên khoa được phát huy ở mức cao nhất.

Bốn ca ghép gan liên tiếp được thực hiện trong hơn ba tháng đầu triển khai, không chỉ ghi dấu ấn về chuyên môn mà còn là những câu chuyện lay động về tình thân gia đình. Từ sự hy sinh vô điều kiện giữa những người ruột thịt đến sự tận tâm của đội ngũ y tế, mỗi ca ghép là sự kết tinh của tri thức, trách nhiệm và minh chứng sâu sắc cho giá trị nhân văn của y học hiện đại.

Anh Lê Ngọc Hiệp (54 tuổi, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) sau hơn 4 tháng ghép gan từ người hiến là vợ mình - chị Nguyễn Thị Lành, giờ đã khoẻ mạnh, sống lạc quan hơn, vui vẻ hơn mỗi ngày. Anh kể khi biết mình bị ung thư gan, cả nhà đã chạy tứ phương chữa trị, nhưng gần như tuyệt vọng.

“May sao chúng tôi tìm thấy ánh sáng hy vọng ở bệnh viện Đà Nẵng, các bác sĩ đã động viên, đồng hành và làm tất cả những gì có thể để ghép gan thành công, phục chế lại cuộc đời của tôi. Vợ chồng tôi mang ơn bệnh viện rất nhiều”, anh cảm kích.

Là cặp ghép gan đầu tiên tại Bệnh viện Đà Nẵng, hơn ai hết vợ chồng anh hiểu tất cả những lo lắng, khó khăn của người bệnh. Vậy nên cả hai vợ chồng đã tới bệnh viện, trực tiếp gặp gỡ và động viên những cặp ghép sau. Anh chị vừa hỗ trợ tinh thần, vật chất, vừa giúp những cặp ghép gan tin tưởng hơn vào khả năng và y đức của đội ngũ y tế của bệnh viện.

Hành trình ghép gan tại Bệnh viện Đà Nẵng vẫn đang tiếp diễn, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm ghép tạng khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và mang lại cơ hội hồi sinh cho người bệnh ngay trên quê hương mình. Khi kiến thức chuyên môn, lòng tận tâm và khát vọng cống hiến hội tụ, những điều tưởng như không thể đã trở thành hiện thực.

Khi mùa xuân đang gõ cửa từng nhà, niềm vui của các gia đình bệnh nhân sau ghép gan càng trở nên trọn vẹn. Mùa xuân vì thế mang ý nghĩa sâu sắc hơn - không chỉ là khởi đầu của một năm mới, mà còn là khởi đầu của những cuộc đời mới được hồi sinh nhờ y học và tình thân. Đó cũng chính là động lực để đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục hành trình gìn giữ sự sống, để mỗi mùa xuân đến, thêm nhiều gia đình được sum họp trọn vẹn.