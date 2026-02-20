Vùng núi Bắc Bộ liên tục đón mưa

TPO - Khu vực vùng núi Bắc Bộ hôm nay có mưa nhỏ rải rác, đồng bằng Bắc Bộ nhiều mây, ít mưa, nền nhiệt tăng 2-3 độ so với hôm qua. Nam Bộ hôm nay nắng nóng.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, cao nhất 21-23 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 23-25 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, trời rét về đêm và sáng, khu vực vùng núi trong các ngày mùng 6-9 tháng Giêng tiếp tục có mưa rải rác, khu vực đồng bằng Bắc Bộ khoảng mùng 8-9 tháng Giêng có mưa phùn.

Vùng núi Bắc Bộ sẽ có nhiều ngày đón mưa xuân. Ảnh minh hoạ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất Thanh Hoá – Nghệ An từ 22-24 độ, Hà Tĩnh đến Huế từ 25-27 độ.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 26-28 độ.

Dự báo từ ngày mai đến mùng 7 Tết, miền Trung ít mưa, mùng 8-9 tháng Giêng, khu vực này đón mưa rải rác trở lại.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Nam Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, cục bộ có nắng nóng.