Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vùng núi Bắc Bộ liên tục đón mưa

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khu vực vùng núi Bắc Bộ hôm nay có mưa nhỏ rải rác, đồng bằng Bắc Bộ nhiều mây, ít mưa, nền nhiệt tăng 2-3 độ so với hôm qua. Nam Bộ hôm nay nắng nóng.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, cao nhất 21-23 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 23-25 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, trời rét về đêm và sáng, khu vực vùng núi trong các ngày mùng 6-9 tháng Giêng tiếp tục có mưa rải rác, khu vực đồng bằng Bắc Bộ khoảng mùng 8-9 tháng Giêng có mưa phùn.

image-1.jpg
Vùng núi Bắc Bộ sẽ có nhiều ngày đón mưa xuân. Ảnh minh hoạ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất Thanh Hoá – Nghệ An từ 22-24 độ, Hà Tĩnh đến Huế từ 25-27 độ.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 26-28 độ.

Dự báo từ ngày mai đến mùng 7 Tết, miền Trung ít mưa, mùng 8-9 tháng Giêng, khu vực này đón mưa rải rác trở lại.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Nam Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, cục bộ có nắng nóng.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục