Hà Nội: Công nhân làm việc xuyên Tết trên công trường Vành đai 1

TPO - Dù đang trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng trên công trường dự án đường Vành đai 1 hàng trăm công nhân vẫn miệt mài làm việc nhằm đảm bảo tiến độ chung dự án.