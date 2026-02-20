Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Công nhân làm việc xuyên Tết trên công trường Vành đai 1

Thanh Hiếu

TPO - Dù đang trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng trên công trường dự án đường Vành đai 1 hàng trăm công nhân vẫn miệt mài làm việc nhằm đảm bảo tiến độ chung dự án.

tp-22.jpg
tp-23.jpg
tp-20.jpg
Trong những ngày Tết Bính Ngọ, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu- Voi Phục vẫn duy trì thi công các hạng mục theo kế hoạch. Hàng trăm công nhân, kỹ sư luân phiên làm việc để bảo đảm tiến độ dự án.
tp-4.jpg
tp-5.jpg
tp-9.jpg
Theo ghi nhận của Tiền Phong, chiều ngày mùng 3 Tết, trên công trường, hàng chục máy xúc, máy ủi, xe lu hoạt động liên tục. Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các hạng mục kỹ thuật nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.
1000039371.jpg
Đại diện đơn vị thi công cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đơn vị duy trì khoảng 70% nhân lực trên công trường. Anh Nguyễn Văn Thanh, một công nhân đang làm việc tại công trường, cho biết dù Tết Nguyên đán là dịp sum họp gia đình, nhưng nhiều công nhân trong đó có anh đã ở lại làm việc để bảo đảm tiến độ chung dự án.
1000039387.jpg
1000039385.jpg
Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục gồm hai hợp phần chính. Hợp phần đầu tiên là xây dựng tuyến đường chính dài hơn 2,2km với mặt cắt ngang rộng 50m, kết nối từ nút giao Hoàng Cầu đến Voi Phục. Hợp phần thứ hai là xây dựng hai cầu vượt trực thông tại các nút giao Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ để tổ chức giao thông đa tầng. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.200 tỷ đồng.
tp-18.jpg
tp-17.jpg
tp-11.jpg
Dự án được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2018, dự kiến hoàn thành vào giai đoạn 2019 - 2021. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và một số yếu tố khách quan, tiến độ triển khai đã bị kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu. Đến ngày 15/1/2026, tuyến chính của dự án đã chính thức được thông xe kỹ thuật. Dự kiến, toàn tuyến sẽ hoàn thành năm 2026.
tp-15.jpg
tp-20.jpg
tp-16.jpg
Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên địa bàn thành phố có 10 dự án trọng điểm vẫn làm việc xuyên Tết. Trong đó, có 7 dự án cầu bắc qua sông Hồng, dự án đường Vành đai 1 và một số dự án khác. Các nhà thầu thi công bố trí nhân lực, phương tiện và chia ca trực phù hợp nhằm đảm bảo công nhân vẫn được đón Tết cổ truyền, vừa đảm bảo tiến độ dự án.
Thanh Hiếu
#Đường Vành đai 1 #Tết Nguyên đán #Công nhân #Dự án trọng điểm #Hà Nội

