Cấp Giấy chứng nhận tại xã Ứng Hòa: Chính quyền phục vụ, sát dân

Tập trung nhân lực gỡ vướng cho dân

Ngay sau khi mô hình chính quyền 2 cấp được triển khai, xã Ứng Hòa đã tập trung nhân lực, rà soát, tháo gỡ khó khăn trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận) cho người dân. Nhờ đó, hàng chục Giấy chứng nhận đã được trao đến tay người dân chỉ trong thời gian ngắn. Bà Nguyễn Thị Thanh (xã Ứng Hòa) cho biết: “Chỉ sau gần một tháng hoàn thiện hồ sơ, gia đình đã được UBND xã mời lên trao Giấy chứng nhận. Nhờ đó, gia đình sẽ thuận tiện hơn trong các giao dịch về đất đai, tài chính”.

UBND xã Ứng Hòa thực hiện nhiều biện pháp cải cách thủ tục hành chính và áp dụng khoa học công nghệ trong việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục đất đai, các tổ công tác của xã Ứng Hòa đã xuống tận thôn, khu dân cư hướng dẫn bà con. “Trước đây, tôi phải đi lại nhiều lần, ôm cả chồng giấy tờ mà vẫn chưa xong thủ tục. Nay, cán bộ xã hỗ trợ, chỉ trong ít phút tôi đã biết hồ sơ cần bổ sung những gì, quy trình ra sao”, chị Nguyễn Thị Mai chia sẻ.

Theo đại diện UBND xã Ứng Hòa, trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, tỷ lệ cấp sổ đỏ trên địa bàn xã đã đạt mức tương đối cao. Theo thống kê, toàn xã hiện có 19.550 thửa đất ở, trong đó đã cấp Giấy chứng nhận cho 16.928 thửa (đạt tỷ lệ 86,58%). Đối với đất nông nghiệp, tổng số 49.265 thửa thì đã có 48.091 thửa được cấp Giấy chứng nhận (đạt tỷ lệ 97,62%).

Lãnh đạo UBND xã Ứng Hòa cho biết, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, UBND xã xác định công tác cấp Giấy chứng nhận là một trong những nội dung trọng tâm. Do đó, UBND xã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn. Cụ thể, UBND xã đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 25/7/2025 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Nghị quyết là cơ sở để UBND xã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/8/2025, qua đó phân công rõ trách nhiệm, xác định lộ trình và giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Bên cạnh đó, UBND xã cũng đưa công tác cấp Giấy chứng nhận vào nội dung giao ban thường kỳ nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, đánh giá kết quả, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Với những giải pháp quyết liệt, công tác cấp Giấy chứng nhận tại Ứng Hòa đã đạt được những kết quả tích cực. Theo thống kê, từ ngày 1/7/2025 đến nay, UBND xã Ứng Hòa đã tiếp nhận tổng số 188 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Sau khi rà soát, UBND xã đã giải quyết và cấp Giấy chứng nhận cho 43 trường hợp đủ điều kiện. Bên cạnh đó, 71 hồ sơ đã được trả cho công dân, trong đó có các trường hợp người dân rút hồ sơ hoặc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết; hiện còn 74 hồ sơ đang được người dân bổ sung, hoàn thiện.

Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận

Lãnh đạo UBND xã Ứng Hòa cho biết, trong quá trình triển khai cấp Giấy chứng nhận, địa phương cũng gặp không ít khó khăn. Ví như, sự thiếu đồng bộ của hồ sơ địa chính qua các thời kỳ, những sai sót của bản đồ địa chính VLAP năm 2014 chưa được cập nhật, chỉnh lý kịp thời. Trước thực trạng đó, UBND xã đã chủ động tổng hợp các nội dung vướng mắc, báo cáo và đề xuất Sở NN&MT xem xét, hướng dẫn tháo gỡ đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

Trong thời gian tới, UBND xã Ứng Hòa tiếp tục xác định công tác cấp Giấy chứng nhận là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. UBND xã sẽ rà soát toàn bộ hồ sơ, chia các tổ làm việc theo từng thôn để nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người dân. Bên cạnh đó, UBND xã cũng sẽ phân loại hồ sơ đồng bộ trên toàn xã, chia thành 3 nhóm: nhóm đủ điều kiện cấp sổ, nhóm hồ sơ sai do đo đạc Vilap và nhóm không đủ điều kiện cấp sổ để có biện pháp xử lý phù hợp. Cùng với đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, bản đồ địa chính, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn xã Ứng Hòa được kỳ vọng sẽ tiếp tục có những chuyển biến rõ rệt, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.