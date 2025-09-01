Ba khâu đột phá để Ứng Hòa phát triển kinh tế xanh bền vững

TP - Dù đối mặt nhiều khó khăn, xã Ứng Hòa vẫn quyết tâm thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất đề ra. Trong đó, Nghị quyết xác định 3 khâu đột phá gồm: Xây dựng quy hoạch đồng bộ, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, khu vực; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát triển kinh tế theo hướng xanh, thông minh, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch dịch vụ.

Thu nhập cao

Xã Ứng Hòa thành lập ngày 01/07/2025, trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 8 xã gồm: Trung Tú, Đồng Tân, Minh Đức, Kim Đường, Đông Lỗ, Đại Hùng, Đại Cường và Trầm Lộng. Xã Ứng Hòa có tổng diện tích tự nhiên 67,70 km2 với dân số 63.634 người.

Báo cáo Chính trị của Đảng ủy xã Ứng Hòa cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, đa số các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng Đảng của xã đều hoàn thành. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2020-2025 đạt 8,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông nghiệp (39%), công nghiệp – xây dựng (33%) và thương mại- dịch vụ (28%).

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2025 -2030 đặt mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao

Đặc biệt, nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được triển khai tích cực. Theo thống kê, hiện xã có 42 sản phẩm OCOP thuộc nhiều nhóm ngành như chăn nuôi, thực phẩm chế biến, sản phẩm làng nghề…Ông Trần Văn Bá (Trung Tú, xã Ứng Hòa) cho biết, địa phương nhiều diện tích ruộng trũng nên nhiều hộ, trong đó có gia đình ông xác định nuôi trồng thủy sản là mũi nhọn, đột phá trong phát triển kinh tế. “Tận dụng lợi thế từ vùng trũng và diện tích mặt ao, gia đình tôi đã xây dựng khu trang trại chăn nuôi thủy sản với diện tích gần 3ha, chủ yếu nuôi các loại cá trắm, chép, trôi, rô phi… Mỗi năm, gia đình tôi thu hoạch được hai vụ cá vào giữa năm và cuối năm, giá trị đạt từ 300 đến 500 triệu đồng”, ông Bá chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết cho biết, trong nhiệm kỳ qua, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được địa phương quan tâm, đầu tư xây dựng. Ví dụ như, dự án nâng cấp, mở rộng đường trục phát triển trục kinh tế phía Nam; nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 428 giai đoạn 2, đường Hòa Lâm –Trung Tú; đường 426 Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 426 Quàn Xá đến Thái Bằng. Hàng loạt trường học, nhà văn hóa, trụ sở trạm y tế được xây dựng, nâng cấp. “Đến nay, nhiều công trình đã đưa vào hoạt động hoặc chuẩn bị khánh thành, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương”, Bí thư Nguyễn Tiến Thiết chia sẻ.

Văn hóa, giáo dục, y tế… cũng là những lĩnh vực được địa phương đặc biệt quan tâm. Đến nay, 98,7% rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch không ngừng tăng. Đến năm 2025, hầu hết hộ dân ở Đồng Tân, Đại Hùng, Đại Cường, Kim Đường, Đông Lỗ đã tiếp cận nguồn nước sạch tập trung. Xã phấn đấu hết năm 2025, tỷ lệ hộ dân được tiếp cận nước sạch đạt 100%.

Dù vậy, kinh tế của các đơn vị trước khi sắp xếp thành xã Ứng Hòa tuy có chuyển biến, song chưa có đột phá rõ nét. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, tình trạng vi phạm chuyển mục đích sử dụng đất, lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn còn tồn tại, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm…, báo cáo Chính trị của Đảng ủy xã Ứng Hòa nêu.

Ba khâu đột phá

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ứng Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; đội ngũ cán bộ gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng xã Ứng Hòa trở thành địa phương phát triển “Thịnh vượng – Bản sắc - Xanh - Thông minh – Nhân dân hạnh phúc”. Đến năm 2045: Ứng Hòa là vùng nông thôn hiện đại, phát triển hài hoà nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch sinh thái và công nghiệp xanh, thông minh. Hạ tầng đồng bộ, người dân có mức sống và chất lượng cuộc sống khá giả, kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện.

Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Phát triển kinh tế ứng dụng khoa học, công nghệ cao gắn với kinh tế xanh; khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường; kết hợp nông nghiệp công nghệ cao với du lịch sinh thái; Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; phát triển văn hoá và con người Ứng Hòa; khai thác tiềm năng du lịch của địa phương.

Việc đầu tư cho phát triển văn hóa và giáo dục được lãnh đạo Đảng ủy xã Ứng Hòa đặc biệt chú trọng

Nghị quyết cũng xác định 3 khâu đột phá. Thứ nhất, là xây dựng quy hoạch đồng bộ, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, khu vực. Trong đó, ưu tiên xây dựng quy hoạch phát triển đồng bộ, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông liên xã, kết nối vùng; đồng thời, đầu tư nâng cấp hạ tầng thương mại, dịch vụ, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, hành chính. Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thứ ba, phát triển kinh tế theo hướng xanh, thông minh, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch dịch vụ.

Theo lãnh đạo Đảng uỷ xã Ứng Hoà, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, thời gian tới, Đảng bộ xã sẽ chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, chú trọng công tác đổi mới xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.

Bên cạnh đó, Ứng Hòa cũng sẽ tập trung phát triển kinh tế trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao chuyển đổi số, hài hòa giữa phát triển kinh tế với giữ gìn văn hóa, môi trường, cảnh quan; Phát triển đi đôi với quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường bền vững. Ngoài ra, xã cũng phấn đấu hoàn thành lắp đặt hệ thống nước sạch, tăng cường kiểm soát ô nhiễm. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Nguyễn Tiến Thiết chia sẻ.