Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội: Hòa Lạc, Yên Xuân ‘hiện thực hóa khát vọng’ đô thị thông minh

TPO - Ngày 20/8, Đảng bộ xã Hòa Lạc và Yên Xuân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn dự và phát biểu.

Chủ động thích ứng là “hạt nhân đô thị” của Thủ đô

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoà Lạc lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra sau khi xã Hoà Lạc được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Tân Xã, Bình Yên, Tiến Xuân (huyện Thạch Thất cũ) và Cổ Đông (thị xã Sơn Tây cũ) theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Lạc Đồng Phước An phát biểu tại Đại hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Lạc Đồng Phước An nêu rõ, với phương châm "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển", Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của chặng đường phát triển của xã đô thị kiểu mẫu, định hướng cho Đảng bộ và nhân dân trong xã chung sức, đồng lòng quyết tâm “Xây dựng xã Hoà Lạc phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị thông minh, tri thức, hiện đại và văn minh”.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoà Lạc nhiệm kỳ 2025-2030.

Xác định rõ 7 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, Đại hội công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đồng Phước An được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Hòa Lạc nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát triển đô thị xanh gắn với bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử

Chiều 20/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc với nhiều kết quả đạt được.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Xuân Phùng Khắc Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu trong đại hội, Chủ tịch UBND xã Yên Xuân Phùng Khắc Sơn nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã đã tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị xã trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, xã đã phát huy lợi thế có Đại lộ Thăng Long chạy qua, tiếp giáp Làng Văn hóa và Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thu ngân sách nhà nước hằng năm đều đạt và vượt so với dự toán được giao; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 51.864 triệu đồng...

Với những kết quả đạt được, xã Yên Xuân xác định đến năm 2030, cơ cấu kinh tế của xã phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông lâm nghiệp, thủy sản; tranh thủ nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; phấn đấu phát triển theo hướng đô thị xanh.

Đại hội công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Mạc Đình Minh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Xuân nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đỗ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội tại xã Hoà Lạc.

Phát biểu tại các Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đỗ Anh Tuấn chúc mừng, biểu dương thành tích nổi bật, sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Lạc và xã Yên Xuân trong nhiệm kỳ qua.

Với vị trí đặc biệt trong gian phát triển phía Tây Thủ đô, là cửa ngõ kết nối vùng Thủ đô với vùng trung du, miền núi phía Bắc, xã Hoà Lạc và Yên Xuân đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá. Sự hiện diện của Khu công nghệ cao, các trường đại học lớn cùng hệ thống hạ tầng đang ngày càng hoàn thiện, chính là những yếu tố nền tảng tạo ra động lực phát triển mới cho các địa phương. Điều đó đòi hỏi Đảng bộ và cả hệ thống chính trị xã phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, hành động quyết liệt, chủ động thích ứng với vai trò là một “hạt nhân đô thị” trong cấu trúc phát triển mới của Thủ đô.