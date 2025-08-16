Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội: Giao đất triển khai dự án Khu công nghệ cao sinh học

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TP. Hà Nội đã giao cho Công ty cổ phần Pacific Land Việt Nam thuê 5.648,6m2 đất tại phường Thượng Cát để thực hiện dự án khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

Ngày 16/8, tin từ UBND TP. Hà Nội cho biết, UBND thành phố đã ban hành quyết định cho Công ty cổ phần Pacific Land Việt Nam thuê 5.648,6m2 đất tại phường Thượng Cát để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ cao (CNC) sinh học Hà Nội (đợt 1).

Theo đó, vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thực hiện dự án được xác định tại Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận.

Thời hạn sử dụng đất là 70 năm. Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Phương thức cho thuê đất là cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định.

avatar1727747585612-17277475857931435215290-449-9804.jpg
Dự án Khu CNS sinh học Hà Nội

UBND thành phố yêu cầu công ty liên hệ với Sở NN&MT để bàn giao đất trên bản đồ và ngoài thực địa. Thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng...

Được biết, dự án Khu CNC sinh học Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 612/TTg -QHQT ngày 17/5/2007; được UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 011043000307 lần đầu ngày 12/3/2008.

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 203,66 ha do Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam là chủ đầu tư. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, dự án đã gặp một số khó khăn vướng mắc do công tác điều chỉnh quy hoạch Thủ đô và quy hoạch phân khu đô thị GS dẫn đến chậm triển khai.

Tại kỳ họp thứ 22, HĐND TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết về Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu CNC sinh học Hà Nội.

Ngày 4/6/2025, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu CNC sinh học Hà Nội, tỷ lệ 1/2000.

Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch là 199,03ha được sử dụng cho các chức năng như: Đất phục vụ cho các hoạt động công nghệ cao, đất dịch vụ; đất y tế, đất cây xanh, nhà ở, bãi xe, giao thông...

Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/2025).

Thanh Hiếu
