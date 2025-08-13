Năm 2025: Bước chuyển mình mạnh mẽ của Khu công nghệ cao Hà Nội

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội chính thức ra đời trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị tiền nhiệm. Đây không chỉ là sự kiện tái cấu trúc tổ chức, mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng một đầu mối quản lý thống nhất, vận hành hiệu quả và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Với phương châm “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, Ban Quản lý nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, các khu công nghệ cao và khu công nghiệp đã thu hút thêm 125 triệu USD vốn đầu tư mới, nâng tổng vốn đăng ký lũy kế lên 13,75 tỷ USD với 844 dự án còn hiệu lực – minh chứng cho sức hút của môi trường đầu tư Thủ đô và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh thành công về kinh tế, nguồn nhân lực chính là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp với mục tiêu:

1. Cập nhật hệ thống các quy định pháp luật mới nhất.

2. Trang bị kỹ năng cho cán bộ nhân sự, công đoàn trong xử lý tình huống thực tế.

3. Tạo diễn đàn trao đổi giữa doanh nghiệp và chuyên gia.

4. Khẳng định cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn, kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, Ban Quản lý tổ chức chuỗi khóa tập huấn năm 2025 được khai giảng:

· Ngày 25/07: Hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc/nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

· Ngày 31/07: Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kỹ năng thoát hiểm.

· Ngày 08/08: An toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, hướng dẫn phân loại lao động theo điều kiện làm việc.

· Ngày 15/08: Quy định pháp luật về thương mại, hải quan, xuất nhập khẩu.

Với cách tiếp cận đồng bộ, thực chất và gắn liền nhu cầu của doanh nghiệp, Ban Quản lý tin tưởng chuỗi tập huấn này sẽ góp phần tạo nên môi trường lao động an toàn, hiệu quả và bền vững cho toàn hệ thống khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội.