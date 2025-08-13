Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Năm 2025: Bước chuyển mình mạnh mẽ của Khu công nghệ cao Hà Nội

PV

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội chính thức ra đời trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị tiền nhiệm.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội chính thức ra đời trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị tiền nhiệm. Đây không chỉ là sự kiện tái cấu trúc tổ chức, mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng một đầu mối quản lý thống nhất, vận hành hiệu quả và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Với phương châm “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, Ban Quản lý nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

f7811102-7651-47c6-9398-744f93ca139c.jpg

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, các khu công nghệ cao và khu công nghiệp đã thu hút thêm 125 triệu USD vốn đầu tư mới, nâng tổng vốn đăng ký lũy kế lên 13,75 tỷ USD với 844 dự án còn hiệu lực – minh chứng cho sức hút của môi trường đầu tư Thủ đô và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh thành công về kinh tế, nguồn nhân lực chính là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp với mục tiêu:

1. Cập nhật hệ thống các quy định pháp luật mới nhất.

2. Trang bị kỹ năng cho cán bộ nhân sự, công đoàn trong xử lý tình huống thực tế.

3. Tạo diễn đàn trao đổi giữa doanh nghiệp và chuyên gia.

4. Khẳng định cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn, kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững.

00dbbe87-8127-49fd-9cdd-ceab64ab794c.jpg
8954462a-651c-4084-83f2-7c1edb6449a9.jpg

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, Ban Quản lý tổ chức chuỗi khóa tập huấn năm 2025 được khai giảng:

· Ngày 25/07: Hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc/nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

· Ngày 31/07: Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kỹ năng thoát hiểm.

· Ngày 08/08: An toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, hướng dẫn phân loại lao động theo điều kiện làm việc.

· Ngày 15/08: Quy định pháp luật về thương mại, hải quan, xuất nhập khẩu.

Với cách tiếp cận đồng bộ, thực chất và gắn liền nhu cầu của doanh nghiệp, Ban Quản lý tin tưởng chuỗi tập huấn này sẽ góp phần tạo nên môi trường lao động an toàn, hiệu quả và bền vững cho toàn hệ thống khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội.

PV
#Khu công nghệ cao Hà Nội #đầu tư 2025 #quản lý khu công nghiệp #phát triển bền vững #doanh nghiệp Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục