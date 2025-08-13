TPHCM: Doanh nghiệp chi gần 2 tỷ đồng thưởng công nhân dịp 2/9

TPO - Dù luật không bắt buộc, nhưng không ít doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài ở TPHCM đã chi tiền tỷ để thưởng cho người lao động dịp lễ Quốc khánh 2/9. Công nhân bất ngờ và xúc động khi nhận tiền thưởng dịp này.

Sáng 13/8, công đoàn, đoàn thanh niên Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu (doanh nghiệp vốn đầu tư Đài Loan - Trung Quốc, nhà máy đặt tại phường Tân Hiệp, TPHCM) tổ chức lễ chào cờ hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hơn 1.300 người lao động cùng ban giám đốc công ty trong màu áo đặc biệt đến nhà máy. Hầu hết công nhân mặc trên mình áo đỏ, các bộ phận khác mặc áo xanh của đoàn thanh niên, dân quân, nữ du kích, chiến sĩ cách mạng và áo trắng quàng khăn đỏ của thiếu nhi.

Người lao động hưởng ứng các hoạt động chào mừng 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Bà Lê Thị Hương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu - chia sẻ với công nhân, người lao động những thông tin và ý nghĩa sự kiện trọng đại của dân tộc.

Theo bà Hương, công ty thường xuyên hưởng ứng thực hiện các phong trào của chính quyền địa phương phát động. Công ty đã sắp xếp hoạt động sản xuất, thời gian nghỉ lễ cho người lao động. "Mong muốn tất cả công nhân lao động hiểu được những giai đoạn lịch sử đất nước Việt Nam đã đi qua và những hy sinh của ông cha, cho chúng ta được hưởng những ngày hòa bình” - bà Hương chia sẻ.

Tại lễ chào cờ đặc biệt này, ông Hsieh Mao Shan - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu - chia sẻ, công ty đã đến đầu tư tại Việt Nam gần 20 năm và được cơ quan chức năng sở tại hỗ trợ rất nhiều. Trải qua thời gian làm việc ở đây, cá nhân ông hiểu rất yêu đất nước Việt Nam.

Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, từ nay đến ngày 2/9 sẽ tiếp tục có những hoạt động chào mừng. Để động viên toàn thể người lao động, dịp này công ty quyết định tặng thưởng cho mỗi công nhân là 700.000 đồng; cán bộ kỹ thuật 1,2 triệu đồng/người; tổ trưởng 1,6 triệu đồng/người; nhân viên văn phòng 1,8 triệu đồng, ước tính kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Người lao động tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu tổ chức hoạt động nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Chị Thanh (quê An Giang), công nhân làm việc tại doanh nghiệp này cho biết, đã làm việc ở đây hơn 3 năm. “Công việc ổn định nên thu nhập của tôi luôn đạt trên 10 triệu đồng/tháng; có tháng thu nhập được 13 triệu đồng. Nhờ thu nhập đều nên đời sống cũng đỡ vất vả, tôi có tiền chi tiêu và gửi về quê chăm lo cho gia đình” - chị Thanh nói.

Trong khi đó, anh Tuấn, làm việc tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu cho hay, anh bất ngờ và xúc động khi nghe tin công ty thưởng dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Đại diện Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, theo Bộ luật Lao động, việc thưởng lễ Quốc khánh 2/9 không phải là bắt buộc, song hằng năm cứ đến dịp lễ Quốc khánh 2/9, nhiều doanh nghiệp vẫn thưởng cho người lao động từ 200.000 - 1 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa giúp người lao động nỗ lực trong sản xuất, gắn bó với lâu dài với doanh nghiệp.