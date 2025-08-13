Việt Nam đang chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển kinh tế số mới

Kinh tế số Việt Nam đang tăng trưởng ấn tượng. Tổng giá trị giao dịch (GMV) tăng bình quân 29% mỗi năm từ 2020 đến 2025. Thị trường thương mại điện tử bán lẻ đã vượt 25 tỷ USD vào năm 2024, tăng khoảng 20% so với năm trước, với tốc độ tăng dao động từ 18–25% mỗi năm, chiếm khoảng 9% doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng. Tổng doanh thu ngành có thể đạt 35 tỷ USD vào năm 2025.

Mục tiêu quốc gia đặt ra là nâng tỉ lệ mua sắm trực tuyến lên 55%, thanh toán không dùng tiền mặt lên 50%, kinh tế số đóng góp 25% vào GDP, và tín dụng xanh chiếm 10% tổng dư nợ.

Bệ phóng từ hạ tầng số và chiến lược quốc gia

Để biến những khát vọng thành hiện thực, Việt Nam đã triển khai chiến lược phát triển hạ tầng số qua Quy hoạch Hạ tầng Thông tin & Truyền thông giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn tới 2050. Mục tiêu là phủ sóng Internet tốc độ cao, phát triển và mở rộng 4G và 5G toàn quốc, phát triển trung tâm dữ liệu và cáp viễn thông quốc tế, đảm bảo kết nối hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp và khu công nghiệp.

Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA)

Một bước ngoặt mang tính chiến lược nhất là ASEAN đang tiến hành đàm phán Hiệp định khung về Kinh tế số (DEFA) — hiệp định kinh tế số toàn khu vực đầu tiên trên thế giới. DEFA hướng tới hoàn thành đàm phán vào cuối năm 2025, Việt Nam là nước chủ trì phiên thứ 13 tại Hà Nội từ 4–8/8/2025.

Hiệp định này tích hợp chín lĩnh vực cốt lõi, bao gồm: thương mại số, thương mại điện tử xuyên biên giới, an ninh mạng, ID kỹ thuật số, thanh toán số, luồng dữ liệu xuyên biên giới, bảo vệ dữ liệu – quyền riêng tư, cạnh tranh và tiêu dùng, công nghệ mới như AI, cũng như thúc đẩy lưu chuyển lao động kỹ thuật số.

Nhóm tư vấn BCG dự báo, nếu DEFA được thực thi, nền kinh tế kỹ thuật số ASEAN có thể tăng gấp đôi, từ 1.000 tỷ USD lên tới 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Cơ hội và thách thức với Việt Nam

Tham gia DEFA sẽ mở ra cơ hội cho Việt Nam nâng cao thương mại điện tử, phát triển nền kinh tế số dựa trên hạ tầng vững chắc và người tiêu dùng linh hoạt. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần giải quyết các thách thức như năng lực thanh toán số còn yếu, kỹ năng số của lực lượng lao động cần nâng cao và khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư phải hoàn thiện để hài hòa với cam kết quốc tế.

Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ quan trọng: tận dụng thế hệ trẻ tràn đầy năng lượng, hệ sinh thái số đang hình thành và cánh cửa DEFA đang mở rộng — để tiến tới tương lai kinh tế số toàn diện và phát triển bền vững. Nếu nỗ lực vượt qua các rào cản hạ tầng và thể chế, Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia dẫn đầu chuyển đổi số trong khu vực ASEAN.