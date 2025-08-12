Chính phủ giao 3 bộ ngành lên phương án ứng phó chính sách thuế Mỹ

TPO - Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp tổng thể để ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan của Mỹ, hoàn thành trước ngày 13/8/2025.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 230/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Theo nghị quyết, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hóa thị trường, hàng hóa xuất khẩu và chuỗi cung ứng; khai thác tối đa thị trường trong nước; tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm xuất khẩu và chuỗi cung ứng, nhất là đối với các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế. Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng nhanh, kịp thời các tiêu chuẩn mới của các thị trường xuất khẩu.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025. Ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng trong nước, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tạo ra phong trào, xu thế sử dụng hàng Việt Nam; đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số, thương mại điện tử.

"Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các phương án đàm phán thương mại với Mỹ. Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 17/8/2025 để xem xét, ban hành Nghị định về kiểm soát thương mại chiến lược", nghị quyết nêu.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ: Tài chính, Y tế, Công an, Quốc phòng, các cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch, thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả công tác đấu tranh, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, nhất là đối với các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm…

Các Bộ: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính và các bộ, cơ quan chuyên ngành được giao nhiệm vụ siết chặt quản lý việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng nông sản ngay từ khâu thu hoạch…; khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc về quy định, điều kiện xuất nhập khẩu hàng hóa theo kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội.