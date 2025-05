Hạ tốc độ đường Láng- Hoà Lạc xuống 60km/h để thi công nút giao với Vành đai 3,5

TPO - Cùng với cho xe đi trên làn đường khẩn cấp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công nút giao giữa đại lộ Thăng Long (đường cao tốc Láng- Hoà Lạc) và đường Vành đai 3,5, trong đó việc hạ tốc độ xe lưu thông tại khu vực này từ 100km/h xuống còn 60km/h

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 15/5, Sở Xây dựng thực hiện điều chỉnh tốc độ xe lưu thông trên đại lộ Thăng Long giảm xuống 60km/h (hiện nay là 100km/h) khi qua khu vực thi công dự án nút giao đại lộ Thăng Long với Vành đai 3,5 (đoạn từ Km7+420 đến Km8+900 hướng Hà Nội đi Hòa Lạc; từ Km9+460 đến Km7+900 hướng Hòa Lạc đi Hà Nội).

Tại đoạn này, xe ô tô được phép lưu thông trên làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc đoạn tốc độ 60km/h.

Cấm các phương tiện lưu thông hướng từ đường Lê Văn Huấn ra đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ phạm vi rào chắn đến đường gom).

Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện từ đường gom trái Đại lộ Thăng Long đi Hà Đông hoặc trung tâm Hà Nội theo các hướng rẽ phải vào đường An Khánh, tại Km 9+500 (cầu vượt An Khánh), đường Nam An Khánh, ngã tư Thiên Phúc - Hoàng Tùng, đường Hoàng Tùng để đi về Hà Đông; hoặc đi thẳng đường Thiên Phúc, cầu vượt cầu Cốc, đường gom trái Đại lộ Thăng Long đi về trung tâm Hà Nội.

Từ đường gom Đại lộ Thăng Long rẽ phải vào đường Golden An Khánh (Km 8+960) - đường Nam An Khánh - ngã tư Thiên Phúc - Hoàng Tùng - theo đường Hoàng Tùng đi Hà Đông hoặc theo đường Thiên Phúc đi về trung tâm Hà Nội.

Với phương án phân luồng từ xa, các phương tiện ô tô từ đường gom trái đi trung tâm Hà Nội chuyển hướng đi vào làn cao tốc theo lối vào tại Km10+290.