Bản tin 8H: Hàng trăm học sinh phải thi lại vì lộ đề thi học kỳ môn Toán

TPO - Hàng trăm học sinh khối 8, Trường THCS Tân Phú, thành phố Đồng Xoài (Bình Phước), phải thực hiện lại bài kiểm tra học kỳ 2 môn Toán năm học 2024-2025 do lộ đề thi ở đợt kiểm tra trước.

Ngày 11/5, Trường Trung học Cơ sở Tân Phú đã có báo cáo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, về việc đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kỳ 2 năm học 2024-2025 bị lộ khiến hàng trăm học sinh phải thi lại. Theo báo cáo, khi đề thi môn Toán lớp 8 được gửi lên mail chuyên để gửi các bài kiểm tra, hiệu trưởng lưu vào file trong máy tính vào chiều 7/5, chỉnh sửa lại và in một bản duy nhất giao cho 1 giáo viên in đề. Hiệu trưởng cũng gửi lên Cloud trên Zalo cá nhân để về nhà kiểm tra lại. Sáng 8/5, nhà trường cho học sinh kiểm tra môn Toán 8. Đến khoảng 11h, hiệu trưởng nhận được tin từ cha mẹ học sinh báo có đề trên mạng từ tối 7/5. Kiểm tra thấy giống, nhà trường quyết định cho học sinh làm lại bài kiểm tra môn Toán 8 vào sáng thứ 7 ngày 10/5. Hiệu trưởng cho biết nhà trường đang cho rà soát lại nguyên nhân lộ đề thi học kỳ.

Tối 11/5, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Đình Chiến (SN 1986, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".Trước đó, vào khoảng 23h tối 9/5, Lê Đình Chiến trong tình trạng say rượu đến khu vực làm nhiệm vụ của Tổ công tác Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) với thái độ thiếu kiểm soát, yêu cầu lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm giao thông cho người quen. Khi bị từ chối, Chiến đã chửi bới, đe dọa, thách thức, gây mất trật tự và cản trở việc thực thi công vụ. Trước hành vi manh động của đối tượng, tổ công tác tiến hành khống chế Lê Đình Chiến, sau đó bàn giao cho Công an phường Phúc Xá xử lý theo thẩm quyền.

Tối 11/5, lãnh đạo UBND xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h20 cùng ngày, khi đến đoạn qua thôn Tân Thành (xã Sơn Hội), ô tô tải mang biển số Phú Yên (chưa rõ người điều khiển) bất ngờ lao thẳng vào căn nhà của chị Ra Lan Thị Linh (34 tuổi, ngụ tại địa phương). Thời điểm xảy ra tai nạn, trong nhà có hai con của chị Linh là bé R.L.T.H (5 tháng tuổi) và R.L.T.Đ (12 tuổi). Cú tông mạnh khiến căn nhà cấp 4 bị đổ sập. Bé H. bị thương nặng và không qua khỏi khi được đưa đến Trạm Y tế xã Sơn Hội. Bé Đ. bị thương, đang được cấp cứu tại cơ sở y tế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12-13/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Tại khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to vào chiều tối và đêm; từ ngày 13/5 ở khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Tại Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ đêm 13/5 đến ngày 21/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm ngày nắng, riêng từ ngày 14-17/5 có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ khoảng ngày 18-19/5, Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ.

Ngày 11/5, lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đang xác minh chủ sở hữu đàn bò thả rông, húc ngã một cháu bé. Trước đó, mạng xã hội lan truyền video camera ghi lại sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 11/5. Một cháu bé đang chơi trước nhà bất ngờ bị một con bò húc ngã. Cú va chạm khiến cháu ngã xuống đường, sau đó người nhà xuất hiện, xua đuổi đàn bò ra xa và đưa cháu vào nhà kiểm tra. Theo một lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Nam, vụ việc xảy ra trên đường Trần Văn Quế. Đây là khu vực giáp ranh giữa xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Hiệp Nam vì vậy thường xuyên xảy ra tình trạng bò thả rông. May mắn cháu bé không có vấn đề nghiêm trọng. (XEM CHI TIẾT)

Chiều tối 11/5, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sụt lún đường dẫn lên cầu Hòa Bình (xã Hòa Hội, huyện Châu Thành). Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cũng đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia về sự cố. Báo cáo cho biết nguyên nhân ban đầu dự đoán là do “túi bùn cục bộ dưới nền đường đầu cầu bị trượt, gây sụt lún nền và mặt đường”. Sự cố khiến một xe ô tô và 2 xe máy bị hư hỏng, 5 người bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh điều trị. (XEM CHI TIẾT)