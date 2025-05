Bản tin 8H: Hai khách hàng ở Hà Nội cùng trúng độc đắc Vietlott 78 tỷ đồng

TPO - Chủ nhân tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot tại kỳ quay tối 9/5 ở loại hình xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 78 tỷ đồng của Vietlott là 2 khách hàng ở Hà Nội.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin chủ nhân của 2 tấm vé số cùng trúng giải độc đắc Jackpot ở loại hình xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 78 tỷ đồng là 2 khách hàng ở Hà Nội. Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.351 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối 9/5, hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định 2 vé số cùng trúng giải độc đắc Jackpot với tổng trị giá 78.231.289.000 đồng (hơn 78 tỷ đồng). Tấm vé trúng giải Jackpot chứa dãy số may mắn là: 01 - 07 - 09 - 34 - 40 - 42. Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân, mỗi người thực nhận về gần 35,2 tỷ đồng.

Sở Nội vụ Hà Tĩnh mới có báo cáo gửi Bộ Nội vụ liên quan đến số lượng người nghỉ hưu theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ.Cụ thể, dự kiến đến ngày 31/12/2025, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 1.019 người nghỉ hưu. Trong số người nghỉ hưu có 159 công chức, 157 viên chức, 4 cán bộ cấp huyện trở lên, 559 cán bộ công chức cấp xã. Ngoài ra, có 52 cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm hoặc đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm; 36 người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động áp dụng chính sách như công chức; 12 trường hợp trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Tổng kinh phí dự kiến chi trả là hơn 1.020 tỷ đồng, trong đó chi cho trường hợp nghỉ hưu trước tuổi là 879,6 tỷ và 141,2 tỷ hỗ trợ người nghỉ thôi việc.

Chi cục Thuế khu vực VIII (Cục Thuế, Bộ Tài chính) vừa có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc thông báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 10.500 tỷ đồng, bằng 47,7% dự toán và 108,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả số tiền thuế được gia hạn nộp theo các nghị định của Chính phủ thì tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 4 tháng qua ước đạt 11.550 tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán và bằng trên 119% so với cùng kỳ.

Ngày 10/5, đoàn công tác TP cao Bằng đến thăm, động viên nhóm trẻ của Trường Mầm non Sông Hiến nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.Trước đó, vào tối 9/5, Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 16 trẻ từ 3 - 4 tuổi nhập viện với các dấu hiệu: Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, sốt. Được biết, nhóm trẻ trên học và ăn bán trú trong ngày 9/5 tại Trường Mầm non Sông Hiến. Bữa trưa tại trường cho tất cả học sinh ngày hôm đó gồm: cơm trắng, thịt rim xúc xích, canh bí xanh, bí đỏ xào; bữa phụ chiều có bánh ngọt, sữa công thức Gigo Nutri Gold. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Ngày 10/5, Sở Tài chính Quảng Ngãi cho biết đã trình UBND tỉnh phương án sắp xếp, bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ sau sáp nhập tỉnh. Hiện nay, tỉnh Kon Tum có 1.101 cán bộ, trong đó 116 người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Khảo sát cho thấy 104 cán bộ trong diện này có nhu cầu ở nhà công vụ, số còn lại đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà khi đến làm việc tại Quảng Ngãi. Theo phương án đưa ra, cán bộ của tỉnh Kon Tum cũ khi đến làm việc tại trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 2 triệu đồng/người/tháng. Chính sách này được áp dụng trong 2 năm đầu, sau đó, tỉnh Quảng Ngãi sẽ căn cứ tình hình thực tế và các quy định liên quan để xem xét điều chỉnh phù hợp.

Ngày 10/5, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) cho biết đang tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Cửa Hội (nối tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh) tự tử. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một đôi dép cùng giấy tờ tùy thân để trên thành cầu Cửa Hội. Nghi có người nhảy cầu, người dân báo cơ quan chức năng. Theo giấy tờ để lại, nạn nhân nghi là anh N.C.T. (SN 1985, trú tại Cửa Lò, Nghệ An).

Tối 10/5, lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, bàn giao thi thể hai học sinh bị đuối nước trôi dạt vào bờ biển Nam Ô cho gia đình lo hậu sự. Trước đó, vào khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện hai thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Nam Ô. Lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Nam cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do đuối nước. Theo một nguồn tin, hai nạn nhân được xác định là T.Q.V. và Đ.X.T., đều 14 tuổi, trú tại thôn Tùng Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Cả hai là học sinh của một trường THCS trên địa bàn xã Hòa Sơn.