Hà Nội mùng 2 Tết: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ, nội đô rộng thênh thang

TPO - Sáng mùng 2 Tết, trong khi khu vực trung tâm thành phố thông thoáng, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch – Pháp Vân) lại ùn ứ cục bộ. Dòng xe dồn về cửa ngõ phía Nam tăng cao khiến việc đi lại khó khăn hơn.
Trong khi đó, khu vực nội đô như quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa khá thông thoáng. Các trục chính như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Giải Phóng ít phương tiện, xe cộ lưu thông ổn định. Nhiều ngã tư không xảy ra xung đột giao thông, không cần điều tiết.
Tại các tuyến kết nối với vành đai như đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Giải Phóng, lưu lượng phương tiện tăng nhưng vẫn duy trì di chuyển. Các bến xe lớn khu vực cửa ngõ phía Nam ghi nhận lượng khách đông hơn ngày mùng 1.