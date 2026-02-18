Hà Nội mùng 2 Tết: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ, nội đô rộng thênh thang

TPO - Sáng mùng 2 Tết, trong khi khu vực trung tâm thành phố thông thoáng, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch – Pháp Vân) lại ùn ứ cục bộ. Dòng xe dồn về cửa ngõ phía Nam tăng cao khiến việc đi lại khó khăn hơn.