Phường Bồ Đề: Bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị

TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo phường Bồ Đề cho biết, thời gian tới, phường tập trung nguồn lực, nhân lực, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết triệt để điểm nghẽn về trật tự đô thị với mục tiêu là xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; tạo sự chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, thay đổi nhận thức, thói quen cũ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Quyết tâm xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn

Đại diện lãnh đạo phường Bồ Đề cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII và các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP, thực hiện chương trình công tác toàn khoá của BCH Đảng bộ thành phố về xây dựng Đề án tổng thể khắc phục 5 điểm nghẽn, căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn, từ giữa tháng 12/2025, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác giải quyết 5 điểm nghẽn trên địa bàn phường Bồ Đề”.

Nghị quyết hướng tới mục đích, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu lực lãnh đạo của Đảng bộ với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”.

Quyết tâm xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn trên địa bàn, qua đó, tạo bước chuyển biến căn bản về cảnh quan, an ninh trật tự, nâng cao chất lượng sống của nhân dân và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với nhiều lợi thế về vị trí cửa ngõ, việc bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị là ưu tiên hàng đầu của phường Bồ Đề. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Về tình trạng ngập úng, Đảng ủy phường Bồ Đề yêu cầu phối hợp triển khai nghiêm túc và có hiệu quả các gói thầu duy tu duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn. Thay thế kịp thời các hố ga vỡ hỏng; tiếp thu và giải quyết kịp thời các kiến nghị của các tổ dân phố, của cử tri nhân dân liên quan đến tiêu thoát nước. Kiểm tra định kỳ các điểm xả, cửa thu ra hồ trên địa bàn.

Giao nhiệm vụ khảo sát, chuẩn bị đầu tư các dự án cải tạo ngõ ngách trong khu dân cư. Đẩy nhanh tiến độ các công trình cống tiêu, đê điều, điều tiết nước tại các hồ và trạm bơm trên địa bàn để hạn chế ngập cục bộ.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường và khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí, phường sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân và hộ kinh doanh thực hiện việc phân loại rác tại nguồn, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Bổ sung thùng rác phân loại; quét rửa đường thường xuyên. Xây dựng cơ chế giám sát cộng đồng và sử dụng hình ảnh từ camera để chủ động phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vứt, đổ rác không đúng nơi quy định; các điểm tập kết, thu gom và vận chuyển rác thải không đúng thời gian quy định.

Phường yêu cầu phải có các giải pháp giảm bụi từ các công trình xây dựng và sửa chữa: che phủ công trình, tưới nước, rửa phương tiện trước khi ra đường lớn. Cùng với đó, phường sẽ trồng bổ sung cây xanh tại các tuyến phố và khu vực công cộng, khuyến khích ban công/mái xanh cho cơ sở kinh doanh mặt phố.

Trật tự đô thị trên địa bàn phường Bồ Đề đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Với vấn đề ùn tắc giao thông, phường Bồ Đề xác định, giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa giao thông, tác hại của ùn tắc và lợi ích của việc sử dụng phương tiện công cộng. Phường cũng vận động hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, phối hợp giữ gìn trật tự. Phát huy vai trò các tổ dân phố, đoàn thể trong giám sát, phản ánh vi phạm.

Phường cũng nghiên cứu tổ chức giao thông một chiều theo giờ tại các tuyến phố hẹp, lưu lượng lớn. Điều chỉnh thời gian của đèn tín hiệu, biển báo hạn chế tốc độ quanh trường học, bệnh viện; đặc biệt là ứng dụng công nghệ, số hóa quản lý giao thông; kết nối hệ thống camera AI phát hiện dừng đỗ sai quy định theo thời gian thực. Xây dựng bản đồ số giao thông phường, tích hợp thông tin ùn tắc theo giờ; áp dụng thanh toán không tiền mặt tại 100% điểm trông giữ xe.

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Đại diện lãnh đạo phường Bồ Đề cho biết, để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết điểm nghẽn về công tác vệ sinh môi trường và quản lý trật tự đô thị, trên cơ sở chỉ đạo của thành phố, Ban Thường vụ Đảng bộ phường Bồ Đề đã ban hành riêng nghị quyết “Về lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị và bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn phường Bồ Đề”.

Nghị quyết nhấn mạnh, phải nhận diện đầy đủ, chính xác điểm nghẽn về trật tự đô thị, các tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách, quy trình và tổ chức thực hiện liên quan đến công tác bảo đảm trật tự đô thị; làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế kéo dài; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

“Nghị quyết yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị; phấn đấu trong năm 2026 xử lý dứt điểm tối thiểu 70% các điểm vi phạm phức tạp, tồn tại kéo dài”, đại diện lãnh đạo phường nêu rõ.

Công an phường và lực lượng hỗ trợ cơ sở thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện đúng quy định về văn minh đô thị

Trên cơ sở đó, phường Bồ Đề giao lực lượng chức năng xử lý triệt để tình trạng vi phạm, tái vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị; xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; lắp đặt bảng hiệu, quảng cáo không đúng quy định; trưng bày hàng hoá, lắp đặt mái che, dù, lều, bạt tạm để buôn bán, họp chợ tự phát, gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông... tại các tuyến phố với phương châm “triển khai đến đâu, xử lý dứt điểm đến đó, không để tái lấn chiếm”.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông như dừng, đỗ phương tiện, đón trả khách sai quy định; vi phạm quy tắc giao thông đặc biệt là các phương tiện “xe công nghệ” góp phần xây dựng văn hoá giao thông trên địa bàn phường.

“UBND phường chỉ đạo Công an phường và các lực lượng chức năng thành lập tổ cơ động, thực hiện đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các hành vi vi phạm trật tự đô thị. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị với nguyên tắc “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ””, đại diện phường Bồ Đề cho biết.

Để thực hiện có hiệu quả công tác này, phường đã tiến hành điều tra cơ bản, nắm cụ thể các thông tin về các tuyến phố, tuyến đường trên địa bàn, các điểm có tồn tại về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông…

Trong thời gian tới, phường sẽ tập trung vào các tuyến phố: Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Hồng Tiến, Nguyễn Thế Rực; các địa bàn công cộng: chợ Gia Lâm; vườn hoa Ngọc Lâm, Vườn hoa Bồ Đề xanh, TTTM Mipec, cổng Bệnh viện đường sắt.

“Các vi phạm tập trung xử lý gồm: vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ cầu dẫn; làm mái che, mái vảy hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi trông, giữ phương tiện; xả rác thải, nước thải ra môi trường không qua xử lý, đổ rác không đúng giờ, đúng nơi quy định”, đại diện phường Bồ Đề nêu rõ.