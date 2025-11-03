Ngày đầu cấm xe để sửa chữa cầu Long Biên: Ùn tắc kéo dài khắp cửa ngõ Hà Nội

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong sáng 3/11, trung tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, từ sáng nay đơn vị sửa chữa cầu Long Biên đã chính thức "đóng" chiều cầu Long Biên - Hoàn Kiếm để tiến hành sửa chữa trong vòng 2 tháng. "Tình trạng này đã làm cho toàn bộ xe máy vẫn di chuyển qua cầu Long Biên hàng ngày để sang nội thành, ngày hôm nay đã dồn về cầu Chương Dương, dẫn đến gây quá tải, ùn tắc cho nút giao đầu cầu và làn cầu Chương Dương từ Long Biên sang Hoàn Kiếm" - ông Kiên nói.

Theo ông Kiên, hiện CSGT TP Hà Nội đang phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện các phương án điều tiết, tổ chức giao thông, trong đó có cấm xe từ hướng nội thành sang rẽ phải tại đầu cầu phía Long Biên, cấm xe rẽ trái tại điểm mở dải phân cách trên đường Nguyễn Văn Cừ đoạn giao với ngõ 162.

"Hiện CSGT đang tiếp tục theo dõi, nếu những ngày tới vẫn ùn tắc CSGT sẽ có các giải pháp điều tiết, tổ chức bổ sung đề xuất với Sở Xây dựng. Cùng với đó, CSGT cũng đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thi công sửa chữa cầu Long Biên thi công khẩn trương, sớm hoàn thành dự án sửa chữa trong thời gian nhanh nhất, tránh ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân" - ông Kiên thông tin.