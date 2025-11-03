Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Ngày đầu cấm xe để sửa chữa cầu Long Biên: Ùn tắc kéo dài khắp cửa ngõ Hà Nội

Nhóm PV Thời sự

TPO - Từ sáng 3/11, cầu Long Biên tạm dừng lưu thông để sửa chữa, khiến nhiều tuyến đường hướng vào nội thành qua khu vực Long Biên – Bồ Đề (Hà Nội) kẹt cứng hàng cây số.

tp-1.jpg
Từ sáng sớm 3/11, toàn bộ xe máy và xe thô sơ lưu thông từ khu vực phường Long Biên, Bồ Đề sang nội thành qua cầu Long Biên bị cấm để phục vụ dự án sửa chữa, gia cố cầu.
tp-2.jpg
Việc cấm xe qua cầu Long Biên khiến toàn bộ xe máy dồn về cầu Chương Dương để sang nội thành, khiến khu vực nút giao đầu cầu và hướng Long Biên – Hoàn Kiếm bị quá tải, ùn tắc kéo dài.
tp-3.jpg
Tuyến đường đê Long Biên - Xuân Quang hôm nay thay vì lưu thông hai chiều như mọi ngày, giờ cao điểm sáng nay ô tô, xe máy chỉ lưu thông một chiều (hướng cầu Long Biên - cầu Chương Dương) vì lượng xe đi theo hướng này quá đông.
tp-4.jpg
Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, sáng nay lượng phương tiện trên tuyến đường đê Long Biên – Xuân Quang hướng từ cầu Long Biên đổ về cầu Chương Dương tăng gấp 3–4 lần so với ngày thường.
tp-5.jpg
Ùn tắc trên đường đê Long Biên – Xuân Quang cũng khiến các tuyến đường nhánh kết nối lên đê bị ùn tắc theo.
tp-7.jpg
Đến 10h sáng nay, các tuyến đường dẫn đến nút giao và đầu cầu Chương Dương đều ùn tắc, ô tô, xe máy hướng sang nội thành như đan vào nhau.
tp-8.jpg
Đường Nguyễn Văn Cừ ùn tắc cả km và kéo dài đến qua cầu vượt Hồng Tiến (Long Biên)
tp-9.jpg
Các tuyến đường khác dẫn đến cầu Chương Dương, Long Biên như Ngọc Lâm, Long Biên 1, Long Biên 2, Phú Viên, Lâm Du, các nút giao Hồng Tiến, Nguyễn Thế Dực... cũng ùn tắc kéo dài

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong sáng 3/11, trung tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, từ sáng nay đơn vị sửa chữa cầu Long Biên đã chính thức "đóng" chiều cầu Long Biên - Hoàn Kiếm để tiến hành sửa chữa trong vòng 2 tháng. "Tình trạng này đã làm cho toàn bộ xe máy vẫn di chuyển qua cầu Long Biên hàng ngày để sang nội thành, ngày hôm nay đã dồn về cầu Chương Dương, dẫn đến gây quá tải, ùn tắc cho nút giao đầu cầu và làn cầu Chương Dương từ Long Biên sang Hoàn Kiếm" - ông Kiên nói.

Theo ông Kiên, hiện CSGT TP Hà Nội đang phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện các phương án điều tiết, tổ chức giao thông, trong đó có cấm xe từ hướng nội thành sang rẽ phải tại đầu cầu phía Long Biên, cấm xe rẽ trái tại điểm mở dải phân cách trên đường Nguyễn Văn Cừ đoạn giao với ngõ 162.

"Hiện CSGT đang tiếp tục theo dõi, nếu những ngày tới vẫn ùn tắc CSGT sẽ có các giải pháp điều tiết, tổ chức bổ sung đề xuất với Sở Xây dựng. Cùng với đó, CSGT cũng đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thi công sửa chữa cầu Long Biên thi công khẩn trương, sớm hoàn thành dự án sửa chữa trong thời gian nhanh nhất, tránh ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân" - ông Kiên thông tin.

Nhóm PV Thời sự
#cầu long biên #cầu chương dương #ùn tắc giao thông #sửa chữa cầu long biên

