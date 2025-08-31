Hà Nội Phường Bồ Ðề: Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, đô thị

TP - Trong nhiệm kỳ mới, phường Bồ Đề (TP Hà Nội) xác định, một trong những khâu đột phá là đầu tư cải tạo hạ tầng đô thị theo quy hoạch gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, văn hóa; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần người dân.

Phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại

Phường Bồ Đề mới (TP Hà Nội) được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngọc Lâm; phần lớn diện tích và dân số của các phường Ngọc Thụy, Gia Thụy, Bồ Đề; cùng một phần diện tích và dân số của các phường Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên và Phúc Đồng. Sau sắp xếp, phường có tổng diện tích tự nhiên 12,94 km²; dân số 120.028 người, với 83 tổ dân phố; 39 chi, đảng bộ cơ sở; 83 chi bộ tổ dân phố trực thuộc Đảng ủy và 7.425 đảng viên.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ phường Bồ Đề xác định trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ ưu tiên phát triển kinh tế bền vững theo hướng Thương mại - Dịch vụ - Văn hóa

Trong nhiệm kỳ qua (2020 – 2025), Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân phường Ngọc Lâm, Bồ Đề, Ngọc Thụy, Gia Thụy, Thượng Thanh quận Long Biên (nay là phường Bồ Đề mới) luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, nỗ lực, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, các cấp ủy chi bộ từng bước được đổi mới, khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, nhất là người đứng đầu. Hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố được củng cố, kiện toàn.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn công tác phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.

Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, trong nhiệm kỳ qua, công tác thu - chi ngân sách được chỉ đạo quyết liệt; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Việc quản lý các nguồn thu được thực hiện chặt chẽ, gắn với phát huy vai trò giám sát của Nhân dân thông qua quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, kiên quyết xử lý các vi phạm, thu hồi và giảm nợ đọng thuế được đẩy mạnh, đồng thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, góp phần duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách Nhà nước.

Kết quả thu ngân sách hằng năm 4 phường (cũ) đều đảm bảo vượt trên 5% so với dự toán được giao. Hoạt động thương mại, dịch vụ, các thành phần kinh tế trên địa bàn phường tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi phát triển. Các loại hình dịch vụ công nghệ cao, tài chính - ngân hàng, bán lẻ hiện đại được duy trì và mở rộng.

Đáng chú ý, công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch được thực hiện đúng theo Quy hoạch chi tiết đã được UBND thành phố phê duyệt; chủ động rà soát những bất cập trong quy hoạch, phối hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung trong đồ án quy hoạch phân khu N10; lấy ý kiến Quy hoạch Thủ đô, điều chỉnh Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống.

Đến nay, trên địa bàn phường đã xác định chỉ giới, cắm mốc 8 tuyến đường với tổng chiều dài 9,65km, tạo thuận lợi cho quản lý và đầu tư hạ tầng. Phường cũng tập trung phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại. Một số dự án đã được hoàn thành như khu đô thị Khai Sơn (quy mô 14 ha), tuyến đường 40m Hồng Tiến kéo dài đến Ngọc Thụy, cầu vượt Nguyễn Văn Cừ, công viên Ngọc Thụy, công viên Lâm Hạ... UBND phường triển khai, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án lớn của thành phố như cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra.

Khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế địa bàn sau sáp nhập

Trong nhiệm kỳ mới, cấp ủy, chính quyền phường Bồ Đề xác định, phường có vị trí thuận lợi, là «cửa ngõ» kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội qua các cầu huyết mạch như Chương Dương, Long Biên, Trần Hưng Đạo. Cùng với đó, trên địa bàn phường có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể. Phường cũng có dư địa phát triển tại vùng bãi sông Hồng, được quy hoạch thành không gian sinh thái, dịch vụ, du lịch chất lượng cao với nhiều dự án trọng điểm của thành phố.

Đặc biệt, những thành tựu to lớn và kinh nghiệm 22 năm xây dựng và phát triển quận Long Biên trước đây, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị phường sau sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp từng bước đồng bộ, tinh gọn, gần dân, sát dân, được nhân dân đồng thuận cùng khát vọng phát triển sẽ là nguồn lực chính trị, tinh thần to lớn thúc đẩy phát triển phường toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại trong giai đoạn tới.

Là cửa ngõ kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội qua các cầu huyết mạch như Chương Dương, Long Biên, Trần Hưng Đạo, phường Bồ Đề có nhiều lợi thế để phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện đại ảnh: hoàng mạnh thắng

Đảng bộ phường khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tập trung khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế địa bàn sau sáp nhập; chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, văn hoá. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống, xây dựng phường Bồ Đề phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy khát vọng, ý chí vươn lên và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, phường xác định phát triển kinh tế bền vững theo hướng thương mại - dịch vụ - văn hóa; phát triển du lịch gắn với di tích, lễ hội nhằm khai thác giá trị văn hóa, lịch sử giúp bảo tồn di sản. Tập trung phát triển kinh tế tư nhân, các loại hình dịch vụ lưu trú, dịch vụ ẩm thực; khai thác hiệu quả tiềm năng không gian bên bờ sông Hồng, sông Đuống gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy. Đồng thời, phường quan tâm công tác lập quy hoạch, quản lý chặt chẽ quy hoạch, huy động hiệu quả các nguồn lực, đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, thể thao; phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa địa phương; xây dựng người Bồ Đề, Hà Nội thanh lịch, văn minh; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, phường xác định 3 khâu đột phá. Cụ thể, phường sẽ tập trung nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, trách nhiệm, có tư duy đổi mới đáp ứng yêu cầu chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó, sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, trọng tâm đầu tư hạ tầng số và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động của hệ thống chính trị, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. “Phường sẽ đầu tư cải tạo hạ tầng đô thị theo quy hoạch gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, văn hóa; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần người dân”, đại diện lãnh đạo phường khẳng định.