Chỉ định nhân sự lãnh đạo Đảng uỷ phường Bồ Đề

TPO - Bà Vũ Thị Thành được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồ Đề, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hai phó bí thư Đảng uỷ phường Bồ Đề gồm ông, bà: Nguyễn Thị Kim Định, Phạm Bạch Đằng.

Chiều 22/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bồ Đề (TP Hà Nội) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên chính thức với sự tham gia của 241 đại biểu chính thức đại diện cho 7.425 đảng viên của Đảng bộ phường.

Đại hội xác định, giai đoạn 2025-2030, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Phường tập trung khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế địa bàn sau sáp nhập; chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, văn hóa; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng phường Bồ Đề phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại.



Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản nhìn nhận, phường Bồ Đề là địa phương có vị trí quan trọng ở cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô, hội tụ nhiều lợi thế về không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, cùng hệ thống di tích, di sản văn hóa phong phú, có không gian sinh thái đặc trưng của sông Hồng và bãi bồi ven sông. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa bàn hợp thành phường Bồ Đề ngày nay có truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng đổi mới và tinh thần cống hiến.

“Những đặc điểm nổi trội đó tạo thời cơ vàng để phường phát triển bứt phá, xứng đáng với vị thế địa bàn năng động, sáng tạo, điểm sáng của Thủ đô”, ông Nguyễn Doãn Toản nêu rõ.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị Đảng bộ phường Bồ Đề tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ; chỉ định bí thư, phó bí thư; chỉ định ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng uỷ phường Bồ Đề nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Vũ Thị Thành được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồ Đề, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hai phó bí thư Đảng uỷ phường Bồ Đề gồm ông, bà: Nguyễn Thị Kim Định, Phạm Bạch Đằng .