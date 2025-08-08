Hà Nội: Chỉ định nhân sự lãnh đạo Đảng ủy phường Giảng Võ, Tây Hồ, Định Công

TPO - Ngày 8/8, Đảng bộ các phường: Giảng Võ, Tây Hồ, Định Công (TP Hà Nội) đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dịp này, các đại hội công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định nhân sự lãnh đạo Đảng ủy các phường.

Ngày 8/8, Đảng bộ phường Giảng Võ tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo chính trị tại đại hội xác định, nhiệm kỳ tới sẽ tập trung phát triển phường Giảng Võ văn minh, hiện đại, giàu bản sắc trong kỷ nguyên mới dựa trên 3 trụ cột chính: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung thực hiện tái thiết đô thị thông minh, hiện đại, hạ tầng đồng bộ; phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực.

Đến năm 2030, phường đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm vượt chỉ tiêu thành phố giao từ 8 - 10%; tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn từ 11 - 15%; tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người/năm trên địa bàn đạt 5 - 7%; duy trì tỷ lệ 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom trong ngày...

Ông Tống Học Nghĩa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Giảng Võ, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: HNM.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Giảng Võ nhiệm kỳ 2025-2030 và quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Sáng cùng ngày, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Tây Hồ xác định, việc phát huy giá trị hồ Tây và vùng phụ cận là hướng đi trọng tâm, tạo nền tảng xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch đặc sắc của Thủ đô. Cùng với đó, Tây Hồ sẽ tập trung phát triển kinh tế đêm, kinh tế số, kinh tế xanh gắn với công nghiệp văn hóa và không gian sáng tạo nhằm tạo đòn bẩy cho tăng trưởng bền vững.

Ông Nguyễn Đình Khuyến được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: HNM.

Đại hội đã công bố các quyết định chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Tây Hồ, nhiệm kỳ 2025–2030; quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030.

Sáng 8/8, phiên chính thức Đại hội đại biểu phường Định Công lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức, với sự tham dự của 225 đại biểu đại diện hơn 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Định Công xác định tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, giữ vững ổn định, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò tiên phong của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Ông Nguyễn Quang Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Định Công, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: HNM.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030 và quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

*Sáng 8/8, Đảng bộ xã Thạch Thất tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Thạch Thất xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức rà soát, khớp nối, điều chỉnh, lập quy hoạch chung xã; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực; tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng số; đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ...

Xã cũng sẽ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

Ông Lê Minh Đức được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Thạch Thất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: HNM.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ; bí thư, phó bí thư; ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Lê Minh Đức được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Thạch Thất, nhiệm kỳ 2025-2030.