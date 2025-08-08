Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Nguyễn Văn Phong giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội.

Ngày 8/8, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 154 đảng viên đại diện cho hơn 2.900 đảng viên trong Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố cho biết, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 8152-QĐ/TU (ngày 7/2/2025) của Thành ủy Hà Nội.

Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, có vai trò, vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị của thành phố. Sau 6 tháng thành lập và đi vào hoạt động, Đảng bộ đã sớm ổn định tổ chức, đoàn kết, thống nhất, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác; bám sát trọng tâm công tác và chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị với khối lượng công việc rất lớn, đạt nhiều kết quả quan trọng.

tienphong-88bithuhn2.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Viết Thành.

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị tại đại hội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố cho biết, ngay sau khi thành lập, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy. Hiện nay, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố có 12 đảng bộ cơ sở, 2 đảng bộ bộ phận, 143 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận với 2.934 đảng viên.

Với phương châm “Gương mẫu đi đầu - Khát vọng vươn cao - Tư duy Thủ đô - Hành động Hà Nội”, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xác định luôn gương mẫu, đoàn kết, tiên phong; khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hoạch định và triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Thành ủy; phương thức lãnh đạo linh hoạt, tư duy đổi mới; đi đầu trong cải cách thể chế, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

tienphong-88bithuhn3.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Viết Thành.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố tiếp tục tập trung nâng tầm chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện, giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của thành phố nhịp nhàng, linh hoạt, hiệu quả.

Cụ thể là các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố cả trước mắt và lâu dài: Hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chính quyền, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm sớm đồng bộ, thông suốt, ổn định, hiệu quả gắn với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ. Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đạt các mục tiêu đã đề ra; chuẩn bị tốt nội dung, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố theo hướng hành động, ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, có thể thực hiện ngay sau đại hội; thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương...

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong từng khâu công việc; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, liêm chính, chuyên nghiệp, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác Đảng, đổi mới phương pháp làm việc theo hướng số hóa, minh bạch, gọn nhẹ, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm, phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có năng lực và đạo đức, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

tienphong-mrphong.jpg
Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội. Ảnh: Viết Thành.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 người. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố; ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố.

Đại hội cũng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Trường Phong
