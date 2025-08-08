Hà Nội: Gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ và 245 xe chuyên dụng diễu hành sáng 10/8

TPO - Chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" sẽ diễn ra sáng 10/8, với điểm nhấn là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng có sự tham gia của gần 3.000 người, 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ Công an Thủ đô.

Ngày 8/8, CATP Hà Nội cho biết, trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, CATP Hà Nội tổ chức chương trình "Ngày hội Vì Thủ đô bình yên" vào 7h30 ngày 10/8, tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng.

Chương trình được tổ chức nhằm ôn lại và tôn vinh truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung, CATP Hà Nội nói riêng. Chương trình cũng nhằm tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, vị trí, vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; hướng tới hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Qua chương trình góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí cống hiến cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; tăng cường và củng cố mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa CATP Hà Nội với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân Thủ đô, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngay từ cơ sở.

245 xe cơ giới chuyên dụng CATP Hà Nội tham gia chương trình.

Chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” được CATP Hà Nội chuẩn bị kỹ lưỡng, với nội dung vô cùng phong phú, sinh động, có chiều sâu; kết hợp hài hòa giữa biểu diễn nghệ thuật với 2 chủ đề “Vinh quang 80 năm Công an Thủ đô anh hùng” và “Khát vọng cống hiến, vì Thủ đô bình yên” cùng duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng và các trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng.

Các tiết mục nghệ thuật có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Lan Anh, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ca sĩ Tóc Tiên, ca sĩ Noo Phước Thịnh, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm ấn tượng, xúc động và đáng nhớ cho người xem, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc.

Điểm nhấn đặc biệt, ấn tượng trong chương trình là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an Hà Nội và quần chúng nhân dân Thủ đô; 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của CATP.

Cùng với đó là các khối biểu diễn võ thuật CAND với trình độ, kỹ thuật cao, thể hiện năng lực tác chiến toàn diện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của CATP Hà Nội.

Màn trình diễn trấn áp tội phạm của lực lượng CSCĐ.

Chương trình không chỉ quảng bá hình ảnh đẹp, thân thiện, gần dân của lực lượng Công an Thủ đô mà còn phô diễn sức mạnh tổng hợp, khẳng định sự chính quy, tinh nhuệ và hiện đại của Công an Hà Nội trong thời đại mới, xứng đáng với vị thế là “lá chắn thép”, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô ngàn năm văn hiến.