Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vẫn chưa tìm thấy hai người trong vụ chìm thuyền trên sông Gianh trưa mùng 3 Tết

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ chìm thuyền dân sinh xảy ra trưa mùng 3 Tết Nguyên đán trên sông Gianh khiến 2 người tử vong, 2 người mất tích. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 19/2 (mùng 3 Tết), chiếc thuyền dân sinh chở 7 người trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình khi đang di chuyển ngang qua sông Gianh để đến chúc Tết người thân ở thôn Lạc Sơn, xã Tuyên Hoá thì bất ngờ gặp nạn và chìm xuống nước.

img-0121.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn.

Những người trên thuyền gồm ông N.V.T (SN 1958, người điều khiển phương tiện), bà C.T.N (SN 1958), chị N.T.B.H (SN 1990, con dâu ông T.) và 4 cháu nhỏ sinh các năm 2012, 2014, 2016 và 2023.

Phát hiện sự việc, người dân khu vực gần đó đã nhanh chóng ứng cứu, đưa được 4 người lên bờ. Tuy nhiên, bà C.T.N và một cháu gái sinh năm 2023 đã tử vong. Ông N.V.T và một cháu gái hiện vẫn mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân cùng các phương tiện thuyền máy tổ chức tìm kiếm dọc lòng sông và hai bên bờ. Công tác cứu hộ được triển khai khẩn trương trong điều kiện dòng chảy phức tạp.

img-0123.jpg
Các lực lượng đã cứu hộ, tìm kiếm được 5/7 người trong vụ chìm thuyền.

Chiều cùng ngày, ông Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để động viên gia đình nạn nhân và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích; đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe những người được cứu sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị địa phương kịp thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân theo phong tục, tập quán; đồng thời có phương án hỗ trợ lực lượng tham gia tìm kiếm.

img-0122.jpg
Hiện hai người trong vụ chìm thuyền vẫn đang mất tích.

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai các phương án tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trên sông Gianh.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Hoàng Nam
#xã Tuyên Bình #Quảng Trị #chìm thuyền dân sinh #cứu nạn cứu hộ #mất tích #Phó Chủ tịch UBND tỉnh #Hoàn Xuân Tân

Xem thêm

Cùng chuyên mục